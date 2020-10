"Lo de Mbappé al Real Madrid creo que está hecho"

Más leña al fuego. Poco a poco se termina el contrato de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain y la sombra de su fichaje por el Real Madrid cada día es más grande. Los rumores no cesan desde que llegara al Parque de los Príncipes desde Mónaco. La última personalidad en hablar sobre el traspaso ha sido su compañero de selección campeona del mundo, Adil Rami.

El ex valencianista ha comentado en una entrevista a RCM Sport que cree que Mbappé lo tiene hecho con el Real Madrid: "¿Mbappé al Real Madrid? Creo que está hecho porque no avanzan las negociaciones por su renovación. Tengo la impresión de que le molesta hablar sobre la ampliación de su contrato. Y desde el momento en el que algo le molesta, no quiere saber nada más de ello"

Lo cierto es que Mbappé termina su contrato con el PSG en 2022 y ya empiezan a darlo por perdido.