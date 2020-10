Cristiano Ronaldo: "Las PCR son una mierda"

Cristiano Ronaldo mostró su disgusto por el nuevo positivo por coronavirus que le impedirá disputar el Juventus-Barça de la Champions 2020/21.

El delantero de la Juventus mostró su ira en las en las redes sociales con un mensaje en 'Instagram' en el que se lamenta de no poder jugar al encontrarse bien, según explica. "Me siento bien y sano", escribió en principio Cristiano en Instagram para acompañar una imagen suya en el sofá de su casa. Sin embargo, minutos después no se pudo contener y añadió un comentario mucho más explosivo: "Las PCR son una mierda", sentenció.

Los lamentos de Cristiano llegan dos semanas después de dar positivo en la concentración de la selección de Portugal el 13 de octubre, aunque viajó hasta Turín en un avión medicalizado.



Su familia también raja

Su madre, Dolores Aveiro, y su hermana, Katia Aveiro, ya habían catalogado la situación en la misma red social como el "mayor fraude" que jamás habían visto: "Si tiene que ser Cristiano para despertar al mundo, tengo que decir que es un predestinado, un enviado por Dios. A partir de hoy miles de personas ya no creerán en la pandemia, en las pruebas y en las medidas tomadas conmigo. Es el mayor fraude jamás visto", pusieron.