El entrenador del Villarreal, Unai Emery, señaló en la rueda de prensa previa a la segunda jornada de la Liga Europa, que espera un partido complicado en su visita al Qarabag azerbaiyano, del mismo modo que fue complicado el encuentro de la jornada anterior ante el Sivasspor, aunque mantuvo que el objetivo es acabar primeros de grupo. "Tuvimos dificultades con el Sivasspor y las tendremos con el Qarabag, con un equipo que quiere reaccionar y mostrarse, mucho más con esta situación que están viviendo. Son un buen equipo, yo me enfrenté hace dos años con el Arsenal, son un equipo acostumbrado a jugar en Europa, con jugadores Internacionales y de muchas nacionalidades y tienen experiencia. Va a ser un equipo complicado y de tener un traspiés nos complicaría las cosas", avisó. "No espero un equipo atrás, ellos proponen fútbol desde atrás, tienen buenos jugadores y gente rápida arriba; jugadores peligrosos arriba y jugarán al ataque. Ellos van a exigirnos algo diferente a lo de Cádiz, nos va a exigir que defendamos bien", añadió.

El técnico considera que será clave que los suyos lleven el peso del partido e imponer su estilo de juego. así como no cometer los errores de la primera jornada ante el Sivasspor. "El Qarabag tiene experiencia, si les dejamos hacer su juego y ser protagonistas tendremos problemas. Debemos estar bien y no permitirles hacer su juego", insistió.

Debido al conflicto armado entre Azerbaiyán y Armenia, la UEFA ha decidido que este encuentro se juegue en Estambul, una circunstancia que Emery no cree que afecte mucho a su rival. "Jugamos fuera y siempre es más complicado. Juegan fuera de su territorio, aunque creo que están cómodos allí en Turquía. Ellos son un buen equipo y estarán muy motivados, por lo que debemos estar muy concentrados e intentar dar nuestro mejor nivel", comentó. Respecto a los jugadores lesionados, Emery informó que " ha regresado Funes, y Chakla tras el Covid; de los otros tres, Estupiñán está bien y es posible que esté con el grupo el viernes, mientras que Gerard está igual, tiene buenas sensaciones y los vamos a testar el viernes. Veremos su evolución y decidiremos"



Bacca, ambicioso

Por su parte el delantero colombiano del Villarreal, Carlos Bacca, que ha comparecido junto al técnico, ha dicho que el objetivo del conjunto castellonense es ser primero de su grupo de la Liga Europa. "Ganar este partido es fundamental. Todos los puntos son importantes. Queremos ser primeros y por ello debemos ir a por los tres puntos. Jugamos con un gran rival y no lo pondrá fácil, pero estamos muy motivados y con muchas ganas en esta competición", dijo en rueda de prensa.

"Ganar es complicado, debemos ser primeros por lo que somos como equipo, pero paso a paso y con los pies en la tierra. Ganar no es fácil y hay que poner piedra a piedra", agregó al respecto. El jugador de Puerto Colombia regresa al equipo en este partido y apuntó que vuelve con la ilusión de dar lo mejor de su rendimiento. "Estaba en un gran momento y me lesioné, estaba dando lo mejor de mi y llegó la lesión. Estoy con la ilusión del primer día en una competición en la que he disfrutado tanto y espero seguir haciéndolo con el Villarreal", indicó. Tuvo palabras de elogio para su técnico, Unai Emery, del que comentó que es un entrenador que le ha sacado "mucho rendimiento" y que cuando estaba en crecimiento en el Sevilla le dio "muchos consejos que en aquella época no entendía" pero que con el tiempo puso en práctica.

Sobre el rival, Bacca apuntó que espera un rival "complicado" al que ha podido "observar y ver como se mueven en defensa, con la idea analizar sus movimientos" , además de indicar que es un equipo que "juega bien" a pesar de llegar al partido con "malos resultados" pero con la "ilusión de poder jugar en Europa". La clave del partido para el atacante colombiano será "hacer lo que venimos haciendo, poner en práctica lo que diseña el mister, siendo intensos, presionar cuando se pierda la pelota y respetando al rival. Somos favoritos de grupo y cualquier rival te puede sorprender. Es algo que ya vimos con el Sivasspor, que nos igualaron un partido que parecía que teníamos muy encarrilado".