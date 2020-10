Nuevas restricciones y normas para el deporte amateur y base en la Comunitat

La Generalitat ha anunciado la entrada en vigor, a partir de este viernes a las 12:00 horas, del confinamiento perimetral de la Comunitat Valenciana para frenar la expansión del coronavirus.



Además, tanto el presidente, Ximo Puig, como la Consellera de Sanitat, Ana Barceló, han anunciado nuevas restricciones para algunas localidades de la Comunitat (son estas) y ha valorado la posibilidad de confinar totalmente algunos pueblos y/o confinar territorios o áreas de salud solo el fin de semana como en otros lugares de Europa.





A nivel deportivo, las medidas también afectan a las actividades deportivas "no profesionales" amateur y al deporte base. Las competiciones, sean las que sean, se realizarán sin público y no se podrán utilizar vestuarios ni duchas. Además, las piscinas estarán cerradas. De momento no se ha especificado cómo, pero Barceló ha anunciado que se debe garantizar la ventilación y que en lugares cerrados las actividades grupales no podrán superar las seis personas.