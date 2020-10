Yeremy y Paco, otra vez al rescate del Villarreal CF

El Villarreal logró un valioso y apurado triunfo en Estambul ante un correoso Qarabaj que llegó a adelantarse, pero el equipo de Unai Emery, quizás espoleado por ese tanto encajado a falta de 12 minutos y sobre todo por los cambios, volvió a reaccionar en la recta final como ya sucedió ante el Sivasspor para remontar gracias a los goles del talentoso Yeremy y de un Paco Alcácer que en dos ratos ya suma cuatro goles en la competición, el segundo de los de ayer tras un penalti cometido sobre el joven Álex Baena. Con estos tres puntos el Villarreal suma seis de seis y lidera su grupo con autoridad.

El Villarreal fue mejor en Estambul, escenario del partido por el conflicto azerí, y dominó a su rival desde el principio y hasta el final, pero no fue hasta los minutos finales cuando pudo asestar el golpe definitivo. En 11 minutos dio la vuelta a un partido que se había puesto muy feo para sus intereses.

Bacca y Rubén Peña fueron los primeros en avisar a los 15 minutos con dos lanzamientos a la madera. El ariete colombiano lo hizo con un cabezazo y el lateral abulense asustó al Qarabag con un zurriagazo que terminó en el larguero.

A la media hora volvió a la carga Trigueros con una falta que detuvo -no sin problemas- Magomedaliyev y nada más comenzar el segundo asalto llegó el turno de Chukwueze. El gol para el Villarreal era cuestión de tiempo, sobre todo cuando Jaume Costa se topó con el lateral de la red en otra gran combinación de los castellonenses a 20 minutos del final.



Sin embargo, el Qarabag -que ha perdido sus dos partidos de Europa League- se adelantó en el marcador con un gran pase bombeado de Patrick Andrade a la espalda de Pedraza y Yeremy, que culminó con una volea cruzada Owusu en el minuto 78. El ariete de los azeríes batió a Geronimo Rulli sin dudar.

El gol, sin embargo, no hizo daño a los amarillos sino todo lo contrario. Se podría decir incluso que los espoleo ya que estos levantaron el vuelo en la jugada siguiente.

El joven Yeremi Pino, de 18 años, fue quien contestó con fiereza al gol local con una acción fantástica que puso el cuero en la escuadra. A partir de ahí llegó el 'huracán Alcácer' para poner en ventaja al Villarreal y para confirmar el triunfo más tarde. El 1-2 lo marcó tras una buena triangulación, y el segundo, de penalti tras un codazo de Abbas sobre Álex Baena.

El Villarreal se apuntó un triunfo vital para sus aspiraciones en la Liga Europa, el primero lejos de La Cerámica, y manda en su grupo con los mismos puntos que el Maccabi Tel Aviv, que también se impuso como visitante ante el Sivasspor (1-2) y que se postula como máximo rival.



Unidad A como nueva

Así las cosas el Villarreal retomará el pulso de Laliga sin tener demasiado desgastada a su unidad A y tras un partido en el que, ante la evidente falta de gol mostrada por la Roja en sus últimos compromisoso, no está de más recordar que Paco Alcácer volvió a llamar a la puerta de Luis Enrique. El delantero del Villarreal ha disputado 40 minutos en Europa este curso, ha marcado cuatro goles y ha dado seis puntos al 'submarino amarillo'. El acierto del jugador de Torrent se convirtió en una remontada de muchos quilates para el combinado 'goguet', o mejor dicho, en dos casi consecutivas.

Ahora el equipo está obligado a recargar pilas de cara al próximo compromiso doméstico en el que los Albiol, Mario, Coquelin etc... regresarán al once para que el desgaste de los partidos no se note en un equipo que está en el buen camino.