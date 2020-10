Los grandes, en horas bajas

Everton, RB Leipzig, Milán y PSG han sido los líderes al arranque de la jornada en las grandes ligas europeas más allá de España. Con la especulación como telón de fondo en torno a la creación de una Superliga (reuniría a los mejores 18 clubes del continente para dar portazo a las competiciones domésticas y a la Champions League como hoy las conocemos), la realidad en Europa es que los favoritos ya no lo son tanto. O, al menos, han perdido fuelle si analizamos el inicio de temporada.



Liverpool, colíder sin Van Dijk

Diogo Jota ha sido uno de los fichajes estrellas este verano en Anfield. EFE

En la Premier League,. Eso sí, por sensaciones, en Anfield no se respira la superioridad del curso pasado. El Derbi de la ciudad acabó en 2-2 con la terrible noticia de la lesión de gravedad de Van Dijk , roto del ligamento cruzado y probablemente ausente para todo lo que queda de temporada. Por si fuera poco,y ahora tiene que jugar con Rhys Williams, canterano de 19 años, como central de urgencias. Más allá de ese partido,Peor todavía ha sido el inicio del, el otro de los favoritos en Inglaterra. Como el Liverpool, en Europa suman dos de dos victorias, peroy no pasaron del empate ante Leeds, recién ascendido, o West Ham.

El Bayern aguanta al RB Leipzig

Lo del RB Leipzig ya no es casualidad... EFE

La Juventus, principal perjudicado en Italia

Cristiano Ronaldo ha estado 17 días confinado tras ser positivo por COVID. REUTERS

PSG: de menos a más, pero con dudas en Europa

Los jugadores del PSG se lamentan ante el Istanbul BB. EFE

En la Bundesliga,no afloja y ambos candidatos están solo un punto por bajo. La única derrota con la que cuentan pudo evitarse.Curiosamente, en el único duelo directo entre ambos hasta la fecha vencieron los campeones de Europa (fue en la final de la Supercopa alemana y terminó 3-2).Sea como sea,y el Dortmund iba mucho peor puesto que estaba, incluso, fuera de Europa.Mientras,. Los de Pirlo están quintos y, muestra de ello fue el flojo partido que completaron ante el Barça en Champions. La 'Vecchia Signora' ha pinchado ante rivales asequibles (Hellas Verona o Crotone) y estáLos de Conte, con empates ante Mönchengladbach y Shakhtar en Champions no están para tirar flojes en la Serie A: suman una dura derrota (1-2) en el Derbi ante el Milan y también un empate ante la Lazio.Por último, en la Ligue 1Sí es cierto que fue cuando las estrellas del cuadro parisino fueron positivas por coronavirus y jugaron los menos habituales. Además,La conclusión final, es queY no solo se puede ver con proyectos que ya estuvieron arriba el curso pasado. También se han hecho grandes inversiones para relanzar otros que llevaban años estancados. Por ejemplo, en la Premier tanto Chelsea como Manchester United se han gastado mucho dinero este verano reforzando a su equipo y no están ni en el top-5 de la clasificación. La emoción, en todo caso, estará asegurada otra jornada más.