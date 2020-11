Las quejas de David Albelda sobre los árbitros

David Albelda, entrenador del Atzeneta, lamentó los arbitrajes que ha sufrido su equipo en el arranque de competición en Segunda División B, tras caer ante el Orihuela en El Regit (0-1) y sumar un punto de nueve posibles en las tres primeras jornadas.

El Atzeneta se ha visto en inferioridad numérica en dos de los tres partidos que ha disputado hasta la fecha por expulsiones "rigurosas", según Albelda, especialmente la última ante el Orihuela en el minuto 15 que condicionó un partido que terminó llevándose el equipo alicantino.

"Me gustaría saber si en otros campos los árbitros son tan atrevidos como en El Regit. No sé si será porque somos la cenicienta de la categoría, un equipo que acaba de subir o por tratarse de un pueblo con mil habitantes, el caso es que no hemos tenido suerte con los arbitrajes", indicó David Albelda después de que el Atzeneta haya sumado uno de nueve puntos posibles en su estreno en la categoría de bronce del fútbol español.

Pese al escaso botín obtenido por el Atzeneta en las tres primeras jornadas, el técnico valenciano se muestra optimista de cara al futuro porque conforme estamos jugando lo normal es que los resultados cambien al igual que la suerte con los arbitrajes. No nos hemos sentido inferiores a nadie en estos tres partidos".

Por último, David Albelda también se refirió al próximo compromiso liguero de su equipo ante el Ibiza en Can Misses. "Es es un equipo que está hecho para ascender. Tiene un gran presupuesto y jugadores muy importantes, pero nosotros iremos convencidos de que podemos ganar", concluyó.