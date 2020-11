Ferran sigue los pasos de Haaland y Mbappé

No hay quien pare a Ferran Torres en este inicio de temporada con el Manchester City. El jugador de Foios sigue dejando cifras históricos en la Champions League. El valenciano ha marcado de nuevo, haciendo el 1-0 de su equipo frente al Olympiacos y vuelve a dejar una marca al alcance muy pocos como ya hiciera la semana pasada, superando a David Villa, Fernando Torres y Raúl González.



Ferran Torres ha marcado en su cuarto partido consecutivo de la Champions League, tras su último gol contra los griegos. Los tres de la presente edición y frente a la Atalanta con el Valencia el pasado año. De esta manera se ha convertido en el tercer jugador más joven en conseguirlo solo superado por Kylian Mbappé y Erling Haaland.





20y 248d - Ferran Torres is the third-youngest player in Champions League history to score in four consecutive appearances, behind Kylian Mbappé (18y 120d) and Erling Haaland (19y 107d). Astute. #UCL