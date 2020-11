Joaquín sobre su reencuentro con Koeman: "Nos dijimos de todo en el Valencia"

Joaquín volverá a encontrarse en el Barcelona - Betis con Ronald Koeman, el técnico con el que se las tuvo tiesas en el Valencia CF y con el que se dijo "de todo", según confesó en El Larguero: "No fue la experiencia más bonita de mi carrera deportiva, no fue una experiencia agradable, pero como siempre digo: uno tiene que vivir de todo y aquello pasó en aquel momento. No quiero hablar de este tema porque sinceramente a mí me duele lo que pasó allí, lo pasé mal".

Preguntado sobre si lo ficharía como entrenador del Betis, Joaquín fue tajante: "¡Ni de utillero!". Y continuó dando detalles: "Yo pasé página, nos dijimos de todo. Afortunadamente no duró mucho y pudimos salvar el año terminando lo más dignamente posible porque el año fue complicado". Normal que no piense en cruzárselo: "No, no me va a saludar ni yo le voy a saludar a él".

