Multa de 200 euros para Neto

Anoche el Barça consiguió sellar su 3 victorias en 3 partidos en las Champions League gracias a una sólida victoria en casa frente a un Dínamo de Kiev que, a pesar de llegar al Campo Nou con muchas bajas por culpa del coronavirus, fue capaz de dar guerra.

El conjunto de Koeman cuajó un buen partido en el que destacó Marc Andre Ter Stegen, que fue elegido por delante de Neto Murara para defender la portería azulgrana. Antes de empezar el partido, el brasileño fue pillado in fraganti por la Guardia Urbana saltándose una rotonda para acceder al acceso 7. Con motivo de las obras del estadio, los jugadores tiene que entrar por esta puerta a la que se accede mediante una rotonda. Según informa el Diario As, el brasileño fue pillado saltándosela para entrar directamente y no dar toda la vuelta.

Por ello, ha sido multado con 200 euros y se enfrente a una posible pérdida de 3 puntos del carnet.