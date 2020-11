El CSD no inhabilitará a Tebas

El Consejo Superior de Deportes (CSD) informó este viernes de su decisión de desestimar "la petición de inhabilitación cautelar de Javier Tebas por parte del RC Deportivo de la Coruña y el CD Numancia".

"El CSD ha desestimado la petición de inhabilitación cautelar de Javier Tebas por parte del RC Deportivo de la Coruña y el CD Numancia. Las citadas denuncias tenían que ver con el viaje a La Coruña del equipo Fuenlabrada CF el pasado mes de julio, e imputaban al presidente de la LNFP abuso de autoridad, falta muy grave de las reglas del juego por adulteración de la competición, conflicto de intereses e incumplimiento del Protocolo COVID 19", informa el CSD.

La resolución del CSD a la petición de ambos clubes explica que "no puede derivarse un abuso de autoridad" del presidente de LaLiga. "La resolución del CSD deja claro que no puede derivarse un abuso de autoridad de Tebas porque no se deduce de la documentación aportada por las denuncias que el viaje del Fuenlabrada excediera las facultades otorgadas al presidente de la LNFP", apunta.

"En cuanto a la adulteración de la competición, la resolución recuerda que el acuerdo de la suspensión del encuentro Fuenlabrada-Deportivo fue adoptado por el Comité de Competición de la RFEF. Respecto al conflicto de intereses la resolución manifiesta que es difícil sustraerse al resultado final del partido (2-1 a favor del R.C. Deportivo), celebrado finalmente el 7 de agosto, como para entender que las decisiones pudieran beneficiar personalmente a Tebas", añade.

Además, la resolución de la presidenta del CSD, Irene Lozano, coincidiendo con el Juez de Disciplina Social de la LNFP y el Juzgado de Instrucción de A Coruña, "desestima la acusación de incumplimiento de las medidas sanitarias en base a lo aportado por los clubes denunciantes".

"En la resolución del CSD se manifiesta que las publicaciones realizadas por el presidente de la LNFP en RRSS, a la que hace alusión el denunciante, no permiten deducir que contengan significado alguno que represente un atentado contra la dignidad y decoro deportivos. Y ello porque en ningún momento se utilicen palabras malsonantes, insultos o palabras despectivas para el presidente del R.C. Deportivo", añade.