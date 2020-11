"Giggs es un adicto al sexo"

El año de Ryan Giggs, ex jugador del Manchester United y actual seleccionador de Gales, no está siendo nada fácil: pese a estar trabajando con el país que le vio nacer en 1973, se encuentra suspendido de empleo y sueldo tras ser acusado por su pareja de maltrato, algo que la directiva no ha visto con buenos ojos como es obvio. Ahora, y ofreciendo luz al asunto, su hermano Rhodri ha hablado en exclusiva con el diario The Sun.

"Todo el mundo tiene alguna debilidad, y la de Ryan es acostarse y terminar en la cama con una mujer cada vez que sale", asegura el familiar directo del deportista. Pese a que es conocida la mala relación que hay entre ambos desde hace una década por problemas entre Giggs y la esposa de Rhodri, él asegura que no le guarda actualmente rencor.

"No, no siento eso. En realidad me da pena. Ha tenido una carrera increíble que ha quedado empañada por todo esto, y eso ya no depende de mí. Depende de sus propias infidelidades. Yo sí fui fiel", zanjó el hermano del que un día fuese estrella del Manchester United.