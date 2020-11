Un KO por 4-0 a domicilio y con una imagen de equipo derrotado y con muchos problemas de orden defensivo. El Castellón, que no gana desde el 4 de octubre, está en un momento crítico y urge reaccionar. Y el mensaje del capitán, Rafa Gálvez, fue contundente. Sin excusas, directo y hablando de hacer autocrítica. "Es una derrota muy dura pero ahora mismo el resultado me da igual. Lo que no me da igual es la imagen que ha dado el equipo. Nos falta compromiso, nos falta actitud y nos falta saber en qué club jugamos. A este club le ha costado mucho estar donde está. Hemos tragado mierda, hemos estado en el barro más bajo que había y ahora que estamos aquí no valoramos nada. Hay que hacer autocrítica. Los que jugamos somos los jugadores, tenemos que hacer autocrítica porque esto no puede volver a ocurrir", destacó el capitán.





Por su parte, cuando fue preguntado por cómo estaba el vestuario tras la derrota, también dejó claro que la situación es complicada y a nadie le salían las palabras tras el 4-0 sufrido. "Silencio. Es para que se nos caiga la cara de vergüenza. No hemos entendido el partido, no hemos querido entenderlo yHay que hacer un cambio radical", señaló Gálvez.