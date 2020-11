"No eres apreciado, Griezmann tienes que irte del Barça"

Tras las polémicas declaraciones de su exagente, Éric Olhats, contra Leo Messi... Griezmann ha recibido un contundente consejo. "Vete del Barça". Su exrepresentante aseguró hace unos días que el argentino practica un "regimen del terror" dentro del vestuario y que nunca estuvo contento con tener al francés como compañero.

Ahora, durante el parón de selecciones y mientras se encuentra con el combinado nacional, Bixente Lizarazu, ex internacional galo y ex del Athletic y Bayern Múnich, ha sido muy claro con un consejo para Antoine. "Cuando (algo) es una porquería, seis meses es lo máximo. ¿Dónde está el placer? Hay que irse", dijo sobre la situación de Griezmann y esa supuesta mala relación entre el atacante y el '10'.

Para Lizarazu, Griezmann es "un jugador que me gusta mucho" y por eso "me sabe mal verlo así". El que ahora es comentarista considera que el entorno no es favorable en el Camp Nou y que "en el Atlético y en Francia sí tuvo las condiciones óptimas".

En cambio, considera que ahora Antoine "s e ve que no es feliz sobre el campo. No llega a realizar su fútbol. En la selección lo valoran, es apreciado. No en el Barça. Y esto no se trata de una realidad de dos meses, sino de dieciocho meses. Eso es enorme en la carrera de un futbolista . Para jugar bien, un futbolista debe sentirse respaldado. Debe existir una relación de confianza con el entrenador y los compañeros. Yo no veo eso. No encuentra su sitio con Leo Messi. No juegan juntos".