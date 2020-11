Fernando Gago anuncia su retirada

El centrocampista internacional argentino Fernando Gago anunció a través de sus redes sociales su retirada como futbolista profesional, una determinación que asegura que ha tomado "con total tranquilidad y satisfacción".



"Cómo todos saben he vivido momentos fantásticos y he obtenido la carrera que ni en mis mejores sueños cuando era un chico hubiera imaginado", explica el mediocampista nacido en Ciudadela el 10 de abril de 1986.



"También tuve momentos difíciles, lesiones reiteradas que me afectaron durante estos últimos años, pero a su vez me enseñaron y me convirtieron en la persona que soy hoy", apunta Gago en el momento de poner fin a una carrera de quince años desde que se estrenó con Boca Juniors de la mano de Alfio Basile hasta este en el que dejó a Vélez Sarsfield y al fútbol.





Fernando Gago decidió comunicar su retiro desde la cuenta oficial de Instagram, utilizando una imagen de niño junto a sus trofeos.



Me parte el corazón. pic.twitter.com/cUX7eWbq9R — Fernando Gago (@Fergagofans) November 11, 2020

", puntualiza el argentino, quien muestra su agradecimiento "a todos los cuerpos técnicos, cuerpos médicos, utileros y dirigentes" con los que compartió "vivencias en diferentes instituciones", así como "a todos los hinchas , que hacen a este deporte único"."Un especial agradecimiento a todos mis compañeros, que son lo más lindo que me deja el fútbol, tuve la suerte de compartir y cruzarme con grandes jugadores pero mejores personas aún.. El fútbol es mi pasión y lo seguirá siendo siempre . Gracias por el apoyo y el cariño . Un abrazo para todos Fernando Gago", concluye en su comunicado.El centrocampista,También jugó la Copa América de Argentina 2011, donde la Albiceleste llegó hasta los cuartos de final, y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 así como el Mundial Sub'20 de Holanda en 2005. En total fue 61 veces internacional absoluto.Con sus clubes ganó ligas con Boca , Real Madrid, Supercopa de España, Copa del Rey , Recopa Sudamericana, Copa Sudamericana, entre otros logros dentro de una carrera, no obstante, lastrada por graves lesiones que le tuvieron varios largos periodos de baja.ElTras esa lesión, el centrocampista rescindió su contrato con el Xeneize y se alejó de los campos agobiado por los problemas físicos, pero a. Ahora entona el adiós definitivo.