"Estas renovaciones confirman la apuesta por la cantera"

El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, aseguró que las renovaciones anunciadas este jueves de Álex Baena, Yeremi Pino, Fer Niño y Filip Jorgensen reafirman la apuesta del club por su cantera, ya que considera que estos futbolistas están llamados a tener un papel importante en el equipo en un futuro próximo.

"Estas renovaciones reafirman la apuesta por la cantera, y que cada vez tenemos mejor nivel y mejores jugadores. Creo que son jugadores de primer nivel a los que todavía les falta formarse, pero creemos que no van a ser en el futuro jugadores de relleno, más bien pensamos que van a ser jugadores muy importantes y de mucho futuro", explicó.

"Ya están disfrutando de minutos, de titularidades y poco a poco van entrando en el primer equipo. Hay que tener paciencia con ellos, ya que deben seguir creciendo para convertirse en grandes jugadores. La experiencia de trabajar y estar con el primer equipo les va a ayudar a crecer más rápido, a lo que se suma que el contar con cinco cambios les da más opciones de poder jugar, pero es en el día a día cuando un jugador crece y mejora", agregó.

Roig Negueroles destacó que el club trabaja desde hace mucho tiempo y bien con la cantera y que ese el camino que quieren seguir. "Contar con jugadores de cantera es bueno para todo, ya que económicamente ayuda al club, porque no debes buscar fuera y pagar, pero además muchos jugadores de primer nivel que hemos tenido en los últimos años han llegado desde la cantera".

Por su parte, el joven extremo canario Yeremi Pino apuntó: "Este es un club que siempre ha confiado en mis posibilidades, con lo que siempre he jugado en categorías superiores. Llegué con catorce años, sigo creciendo poco a poco y con los valores del club, con la idea de no fallarles y devolverles la confianza. No es fácil que te den la oportunidad tan joven, lo que espero es devolverles la confianza. Es un sueño tras tantos años en el club, la ilusión ahora sería poder jugar en el estadio con los aficionados".

El delantero Fer Niño aseguró que está "inmensamente feliz", tanto él como su familia, por esta oportunidad. "Ahora, con la idea de devolver esa confianza con trabajo y aprovechando los minutos que me den. Este es el club de mi vida, siempre me han dado mucha confianza y mucho cariño desde que llegué con quince años. Han apostado por mí y confiado mucho".

El centrocampista Álex Baena también destacó la confianza que el club ha depositado en él y su agradecimiento por ello. "La renovación la hablé con mi madre que es siempre la que más me apoya y todos estamos muy contentos de que se cerrara. Llevo nueve años en este club, es el club que me lo ha dado todo. Ahora debemos seguir trabajando para lograr todo lo que podamos, agradecidos por esta oportunidad y por la confianza del entrenador", añadió.

Por último, el meta sueco Jorgensen afirmó: "Estoy muy contento por todo, llegué con quince años y desde el primer día siempre han confiado en mí. Entreno con el primer equipo y juego en el B, intento aprender el máximo de los mejores, de los porteros del primer equipo. Para mí es muy importante poder estar cada día con ellos, aprendo mucho y me ayudan en todo. Muy contento por seguir en el club. Ojalá pueda estar algún día en el estadio con la afición y el primer equipo"