Albert coincidió con Nino... ¡cuando era benjamín!

Se llama Albert Valero, tiene 24 años y hasta este momento es el héroe con mayúsculas del CD Buñol en esta exitosa edición de la Copa del Rey. Él fue el autor del gol que le dio al equipo el título de campeón regional ante el CD Benicarló (0-1) en el minuto 93 de partido y él también anotó un soberbio tanto en el partido ante la UD Guía a domicilio, un misil que entró ajustado a la escuadra, para darle la victoria a su equipo (0-1) y el pasaporte a la primera ronda en la que se enfrentarán al Elche.

El lunes Albert acababa su jornada laboral en la viña -compagina su trabajo como jornalero en el campo con algunos estudios- y con su móvil siguió el directo el sorteo. Cuando atendió a la llamada de SUPER todavía no habían hablado del partido más allá de los comentarios de los compañeros en el grupo de whatsapp, pero no se arruga: «Acababa de trabajar en ese momento y me he puesto el directo de youtube. Nos da rabia que de momento no pueda entrar público porque es algo bonito para el pueblo, algo histórico y sabe fatal...Todavía no hemos hablado del tema, pero haremos nuestro partido, el que hacemos siempre. Es el partido más complicado de nuestra vida pero ya que hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no soñar?».

De sus dos goles vitales se queda sin duda con el que logró ante la UD Guía: «Me quedo con este, por lo que significa y porque es más bonito también. Recuerdo perfectamente cómo la pelota pegó en la escuadra y todo el estadio, su afición, se quedó en silencio. Además hay que tener en cuenta dónde fue, el viaje, el contexto...».

Albert, natural de Cheste, estuvo desde benjamines hasta juveniles en las inferiores del Levante y en la temporada 2006/2007, cuando él aún era benjamín, llegó a coincidir algún día por las instalaciones con Nino: «Cuando yo era más pequeño incluso lo recuerdo en el Elche... Y luego por su puesto en el Levante. Es la primera vez que voy a jugar contra un equipo de Primera división y si me tengo que quedar con una camiseta de recuerdo, me gustaría quedarme con la de Nino...».

El maldito COVID condicionó la forma de vivir el sorteo ya que el presidente Francisco Zanón, el técnico Adrián Ferrandis y algunos futbolistas se dieron cita en el Beltrán Báguena, pero la falta de contacto tras conocer a su rival le restó magia y calidez al momento.

Adrián Ferrandis, tras conocer el emparejamiento, aseguró que están dispuestos a competir ante el Elche: «No es un regalo que te dan y lo dejas en la estantería. A un niño cuando le dan un regalo quiere jugar con él y a nosotros nos han regalado esto y queremos vivirlo, competir e intentar hacerlo lo mejor que podamos».

El resto de enfrentamientos que deparó el sorteo con representantes de la Comunitat Valenciana fueron Racing Murcia-Levante, Terrassa-Valencia, Leioa-Villarreal, San Fernando Isleño-Castellón, Alcoyano-Laredo y Calahorra-La Nucía, mientras que el premio gordo, el Atlético de Madrid, cayó en Sant Llorenç des Cardassar. Los colchoneros se medirán a un equipo que hace apenas dos años vio sus instalaciones arrasadas por una gota fría. Vicente Linares | València