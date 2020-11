Cabaco pide disculpas públicas a Bordalás por su conducta

El central del Getafe, Erick Cabaco, ha pedido disculpas públicamente tras su actitud al ser cambiado en el último partido liguero ante el Villarreal.



José Bordalás decidió retirar al exlevantinista del terreno de juego en el minuto 32 para dar entrada a Ángel. Fue un cambio agresivo, de un delantero por un defensor, ya que el equipo azulón perdía 1-2 y necesita voltear el luminoso. No fue finalmente posible ya que el Submarino venció 1-3 para escalar y marcharse al parón en la segunda posición de la tabla.





Nuestro jugador Erick Cabaco ha querido mandar este mensaje pidiendo disculpas públicamente tras su sustitución en el partido frente al Villarreal CF ?? pic.twitter.com/SeKC7eTd2z — Getafe C.F. (@GetafeCF) November 18, 2020

Al ver en el cartelón su nombre,La tensión fue a más cuando al pasar por su lado, le dijo "la c... de tu madre", le mantuvo la mirada y golpeó un bidón de agua.. También a mis compañeros, a la afición, al club... sé que no son modos de salir pero es algo entendible. Estamos a 1000, estamos metidos en el partido, los resultados no son los que queríamos. No se debe repetir. Tengo que aprender de esto y seguir para delante. Ahora necesitamos los tres puntos, salir a conseguir las victorias para estar lo más arriba posible".