Monchi no descarta fichar por el Barça

Monchi, director deportivo del Sevilla FC volvió de Roma después de una experiencia menos satisfactoria de lo que hubiera deseado. Ya de nuevo en casa, ha vuelto a poner en el mapa con sus fichajes exóticos y sus apuestas con brillante rendimiento. Como portero, Monchi no fue gran cosa en la historia sevillista al tener por delante a uno de los mejores arqueros del momento, como fue Juan Carlos Unzué; pero una vez colgados los guantes se convirtió en un personaje a la altura de los Suker, Alves, Arza o Navas.

No hay que olvidar que antes de embarcarse en esa aventura italiana, Monchi sonó con mucha fuerza como secretario técnico del FC Barcelona. El de San Fernando ha tenido siempre un gran pedigrí en el fútbol internacional y desde el club se puso el radar sobre él.

"Lo de cerca o no (de llegar al Camp Nou), no lo sé, porque habla de 2017 y estuve en Sevilla y Roma, pues depende. Tendría que mirar los kilómetros que hay para saber cuánto de cerca estuve. Ahora mismo estoy no feliz, sino lo siguiente, en el Sevilla. De estos temas me gusta hablar poco. Feliz en el Sevilla, contento en mi vuelta, y poco más", asegura Monchi al ser preguntado por ese interés de 2017. ¿Descarta su fichaje por el FC Barcelona? Pues parece que no. El futuro dirá,