El Manchester City renueva a Guardiola hasta junio de 2023

El Manchester City ha anunciado que renueva a Pep Guardiola hasta junio de 2023 (acababa al final de esta temporada su vínculo con el club) zanjando de un plumazo cualquier sumor de salida y el técnico ha agradecido al club la confianza depositada en él asegurando que ha encontrado en el City un entorno ideal para desarrollar su trabajo como entrenador.

"Desde que llegué me he sentido muy cómodo en el club y en la ciudad. Los jugadores, el staff, los seguidores y la gente de Manchester me han hecho sentir como uno más. Hemos conectado muy bien, hemos marcado goles, ganado trofeos y estoy muy orgulloso".

"Tener este apoyo es lo mejor que un entrenador puede tener. Tengo todo lo que necesito para hacer mi trabajo y estoy muy agradecido por la confianza del club".

"Ferran y Txiki me han subrayado su confianza en mí para seguir dos años más después de esta temporada", valoró Guardiola en declaraciones recogidas por la página web oficial del Manchester City.

"Ahora", asume Guardiola, "el reto es continuar mejorando y evolucionando. Estoy muy emocionado por poder ayudar al City a seguir progresando".