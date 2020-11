Koeman se 'carga' a Messi para la Champions

Sorpresón en la lista de Ronald Koeman para jugar contra el Dinamo de Kiev: Messi se ha caído de la convocatoria. Ronald Koeman ha dado a conocer los conovocados y entre las ausencias destacan la del '10', así como la de su compañero Frenkie de Jong.



La ausencia de ambos se debe, según palabras del técnico holandés, a la necesidad de rotar para buscar el descanso. "Hemos decidido no llevar a Messi ni De Jong porque estamos cómodos en la clasificación y tienen que descansar", ha asegurado esta mañana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper antes de que la expedición viaje a Ucrania. No obstante, la situación sobre todo del argentino es límite. No está en su mejor momento y todos los focos se centran en su bajo rendimiento así como en las opciones de que deje finalmente el Barça o en enero o en junio para marcharse con Guardiola al City.





Los problemas del Barça en defensa

Mientras, inusuales como Matheus Fernandes (inédito hasta la fecha) o los jugadores del Barça B que están inscritosSe unen a él Ronald Araújo, que sigue recuperándose de su lesión y Umtiti, que no cuenta. Por ello. el preparador ha avanzado que no se arriesgará con el uruguayo (Araújo) y queMientras, la junta provisional se mueve en el escenario de poder afrontar algún fichaje exprés por la gravedad de la lesión de Piqué.