Tel-Aviv tiene la llave la clasificación

El Villarreal CF quiere hacer historia en Tel-Aviv. El Submarino buscará el triunfo ante el Maccabi para certificar su clasificación para los 1/16 de final de la Europa League, algo que nunca ha logrado con solo cuatro partidos de la fase de grupos de la competición continental. Y la fórmula para hacerlo está clara: Emery mantiene la filosofía de las rotaciones y dará oportunidades a los menos habituales en Israel.

Paco Alcácer, que se recupera de una sobrecarga muscular, y Alberto Moreno (una lesión de larga duración en la rodilla) eran las únicas ausencias confirmadas por lesión. No obstante, y pese a que el Submarino no dio a conocer la lista de convocados en la previa, Moi Gómez será baja. Emery confirmó que el centrocampista de Rojales no viajaba por precaución al sentir unas molestias en los isquios. No parece grave y apunta al choque ante la Real Sociedad, pero Emery prefirió no forzar con uno de sus indiscutibles. «Acabó con molestias en sus isquios; es un jugador que se exige al máximo y teneoms que regularle», aseguró el preparador vasco.

Todo apunta a que canteranos como Yéremy, Baena o incluso Fer Niño podrían seguir sumando minutos como ya hicieron en el 4-0 logrado ante el Maccabi en la tercera jornada de la fase de grupos. Foyth y Funes Mori podrían conformar el centro de la zaga y en el lateral zurdo podría haber. Mientras, Coquelin podría recuperar la titularidad en la medular y está por ver a quién alinea Emery para el lateral zurdo.

Con vistas al Real Sociedad, partido vital en LaLiga el próximo fin de semana, puede que el preparador se reserve a su teórico titular. Eso sí, es toda una incógnita saber quién es el 'favorito' y ahora queda por ver quién juega en Tel-Aviv: Estupiñán, Pedraza o Jaume, una opción menos utilizada pero ya empleada en el último compromiso europeo.



En juego, además de la clasificación o mantener el 'invictus' por undécimo partido consecutivo, el cuadro 'groguet' podría cerrar también su pase como primero de grupo. Para ello, además de ganar en Israel necesita que el Sivasspor no haga lo propio contra el Qarabag en el otro partido del grupo. El Maccabi no lo pondrá fácil; el equipo local llega a la cita sin lesionados ni casos positivos por coronavirus y con solo una derrota (la de La Cerámica) en sus últimos 7 partidos.



Maccabi-Villarreal, alineaciones probables