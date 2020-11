Valdano se rompe al recordar a Maradona

Argentina, en concreto, y el mundo de fútbol en general lloran la muerte de Diego Armando Maradona este 25 de noviembre de 2020. Sin embargo una de las reacciones más emotivas al fallecimiento del '10' ha sido la de su compatriota y ex compañero Jorge Valdano, que no podía contener las lágrimas en directo.



Valdano, campeón del mundo con Argentina en 1986 con un estratosférico Maradona, recordaba al 'Pelusa' en los micrófonos de Movistar Liga de Campeones, donde retransmite el duelo de Champions entre el Atlético y el Lokomotiv. Valdano intentaba hablar de Maradona pero las imágenes hablan por sí solas de la emotividad y el dolor por la pérdida del '10'.





La voz se entrecorta, la emoción asoma.

Las lágrimas de Valdano son las lágrimas de todos. #AD10SMaradona pic.twitter.com/TimCWZHwns — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 25, 2020