Una marea humana acude a despedir a Maradona

"Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego". El grito que alguna vez nació en el estadio San Paolo de Nápoles tuvo un efecto contagioso bajo el sol del mediodía. Las voces no parecían de dolientes. Eran, ante todo, hinchas, o creían serlo bajo tan extrañas circunstancias. Ellas y ellos esperaban entrar a la sede presidencial como si estuvieran en rigor a las puertas de un estadio donde jugaría la selección argentina. El malentendido afloró quizá como mecanismo de protección emocional para la marea humana, casi un tsunami, que fue a despedir a su ídolo y su estandarte.



"Viva la Patria, viva Diego Armando Maradona", gritó alguien y agitó una bandera celeste y blanca. "Viva", le respondieron a sus espaldas. El eco se expandió hacia la Plaza de Mayo. A Eva Perón la velaron en 1952 en el Congreso. Maradona recibió el último adiós en el corazón del poder político, en la Casa Rosada. Lo que une a uno y otro episodio es su carácter multitudinario y el aura mítica de los dos difuntos que más amor y enconos han suscitado en esta sociedad estremecida.



El rencor hacia el astro plebeyo se ha silenciado sin embargo por estas horas ecuménicas. En las inmediaciones de la sede de Gobierno se escuchaba un desgarro coral. "No te lo puedo explicar", dijo un joven, y su amigo lo compadeció. "¿Qué era para vos Maradona?", le preguntó un cronista televisivo a una mujer. "¿Y para vos?", le respondió, y el periodista, que estaba transmitiendo en vivo, no supo que decir. "¿Cómo se puede estar en un momento así? Sin dormir, y desde las cuatro de la mañana", quiso explicarle alguien a su lado, para salvar la situación.





"Nos dio tanta felicidad"

??"Diego fue un jugador excepcional, estamos eternamente en deuda porque sólo nos dio alegrías. Cada vez que salió a una cancha fue para dejar todo por nosotros". El presidente @alferdez en @superfutbol por @TyCSports. pic.twitter.com/pgoCuebCd4 — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) November 25, 2020

Llantos e incidentes

Un seguidor de Maradona llora tras ser reprendido por la Policía.

Camisetas, canciones e interpretaciones

#MaradonaEterno El pueblo argentino le brinda su adios al máximo ídolo de nuestro fútbol: Diego Armando Maradona ??????



??https://t.co/bLwnEXikqG pic.twitter.com/skNyoaD978 — AFA (@afa) November 26, 2020

Numerosas vidas

De repente se escuchó un estruendo bajar del cielo. Era ela aquellos que, en plena pandemia de un país con casi 38.000 muertos por covid-19 , habían llegado con flores, fotos y camisetas. Empleados estatales repartieron mascarillas y alcohol en gel."Nos dio tanta felicidad", acotó el que estaba delante suyo. "Sí, hay que cumplir con él como lo hizo con nosotros", terció otro. Y uno más: "el Diego es felicidad". Lo dijo en presente. "Se murió el fútbol", sentenció otro., confesó un señor mayor. A unos metros, un joven había dibujado con tiza sobre el asfalto al Diego niño que llegó más lejos que su sueño incandescente: jugar un Mundial. "Para mí, representa la lucha contra el poder"."El que no salta es un inglés", bramó un adolescente. No estaba sobre una tribuna sino en la Avenida de Mayo, con un deseo incontenible de avanzar hacia el salón de los Pueblos Originarios donde estaba el cuerpo de su Dios. Cerca suyo, un joven se desplazaba arrodillado. "". Poco antes, la televisión había mostrado como Dalma Maradona, la primera de sus hijas, clavaba los ojos en el féretro mientras Claudia Villafañe, su madre, sostenía un rosario que le había hecho llegar el papa Francisco. A veces asentían ante los aplausos y bajaban la vista con los sollozos. Muchos de los que desfilaron frente al ataúd nacieron mucho después de que a su ídolo le "cortaran las piernas". Eran jóvenes, y no se cansaban de decir de que estaban más solos que antes.¿Cuantos arrastraban sus penas? Se habló de más de un millón de personas. Muchos temían no poder entrar a la Casa de Gobierno y desbordaron el control de seguridad al punto de adueñarse por minutos de varios pasillos del histórico edificio. El episodio hizo encender las alarmas.. Las puertas de la sede presidencial deberían cerrarse a las 19.00 (23.00 horas de España). En la Plaza de Mayo y el acceso al velatorio público tuvieron lugar escenas de empujones y golpizas. No faltaron barrabravas y personajes de un fútbol marcado por la violencia. Se reportaron además choques con la policía a diez cuadras de la sede del Ejecutivo, cuando la procesión intentó burlar las vallas de contención. Se lanzaron gases lacrimógenos y balas de goma. Hubo corridas y piedrazos, arrestos y heridos. "". El entierro de Maradona estaba en principio contemplado este mismo jueves en el Jardín de Paz de la localidad de Bellavista, al norte de la periferia bonaerense. "¿A qué hora y por dónde pasa el cortejo fúnebre?", querían saber los que daban por hecho que no podrían llegar a la Casa de Gobierno., capos de la hinchada de Boca Juniors y figuras como Javier Mascherano. Juan Román Riquelme, el principal ídolo de Boca, enfrentado con Maradona desde el 2010, lo evocó sentidamente. "Verlo jugar fue increíblemente hermoso"" En un tono similar se expresó Sebastián Verón, con quien también había tenido sus pullas. El astro falleció como consecuencia de una insuficiencia cardiaca que le generó un edema agudo de pulmón, según el informe preliminar que publicó la fiscalía encargada de ordenar la autopsia al exfutbolista.En el medio de la congoja, Matías Morla, su último apoderado, consideró que era "inexplicable" que Diego no hubiera recibido "atención ni control" durante 12 "por parte del personal de la salud abocado a esos fines".en llegar. "Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias". Le pidieron que se callara.. El presidente Fernández dejó la de Argentinos Juniors. "La única palabra que me cabe es gracias. No sé cuántas personas tienen la capacidad de darle alegría al pueblo. Solo quiero decirle gracias", dijo, con lágrimas en los ojos. Las radios no se cansaron de emitir las canciones compuestas en su homenaje: "La vida tómbola", de Manu Chao, en la que se canta "si yo fuera Maradona, viviría como él", la del grupo de rock, Los Piojos ("a los poderosos reta / Y ataca a los más villanos"), o la escrita por Andrés Calamaro ("es un guerrero / Es un ángel y se le ven las alas heridas").Pablo Alabarces, autor del ensayo Fútbol y patria, le recordó a este diario que, él le ofreció a una sociedad la posibilidad de apropiarse de un sentido cuando se le derrumbaron "sus referencias políticas más elementales". Por eso, el excapitán, el pobre que no se olvidaba de sus orígenes, el impugnador impugnado, devino una figura capaz de "nombrar simultáneamente la posibilidad de la Nación y de sus clases populares como sujeto activo de sus narrativas".Eso lo ha acercado al peronismo. Alabarces recuerda que. No en vano Maradona simpatizaba con Néstor y Cristina Kirchner y el actual presidente, para enfado de sus adversarios que, en virtud de esas adhesiones que incluían a Fidel Castro, Hugo Chávez y hasta Nicolás Maduro, siempre prefirieron resaltar sus oscuridades personales.El recuerdo de los medios se centró en sus años de esplendor. Hubo, también, miradas compasivas sobre sus reiteradas caídas y el precio que Maradona tuvo que pagar por ser Dios y hombre a la vez, un hombre que vivió numerosas vidas, que hizo feliz a una colectividad, pero no pudo cargar con sus heridas ni poner freno a aquellos que lo vampirizaron.La escritora Mariana Enríquez intentó resumir todo lo que encierra el nombre mítico,, sus fidelidades y deslices, esa imagen tan fotogénica y los "claroscuros como los del pintor Caravaggio". Para Enríquez, la enumeración de sus acciones es interminable: "como él, no tiene fin". Así fue la procesión bajo el sol de una ciudad mustia.