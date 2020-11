Polémica con la última pareja de Maradona en el velatorio

Un día después de la muerte de Maradona, se han colocado los primeros homenajes en la ciudad de Buenos Aires, y se ha abierto un velatorio en Casa Rosada para que los aficionados puedan acudir a despedirse de El Pelusa. Unas imágenes, grabadas por TYC Sport, que llegan desde la ciudad argentina y que dan buena fe de todo lo que significaba el futbolista para el país.

Rocío Oliva, la última exnovia de Maradona, ha denunciado en los medios (Vía Clarin) que no le han dejado acceder al velatorio íntimo de Maradona, en el que se encuentran los allegados y familiares del 10. "Estoy esperando la autorización de Claudia". Se habla de que Claudia Villafañe, la exmujer de Diego, no estaría muy por la labor de dejar pasar a la que fue la última pareja de El Pelusa, tal y como informan los medios locales.

En este punto, Rocío Oliva se derrumbó ante los medios argentinos al ser preguntada por esta negativa de la familia a que entrara al velatorio: "No tengo idea, yo no jodo a nadie, no sé por qué. Me quiero despedir. Todo el mundo pasa menos yo. Soy la última mujer de Diego, le hacen daño a él, fui la única mujer que quería ver", reconoció Rocío Oliva.