La clasificación tendrá que esperar

El Villarreal CF completó un partido gris en Tel-Aviv y cedió los primeros puntos en esta Europa League. El empate mantiene a los 'groguets' como líderes del Grupo I, pero la clasificación para los 1/16 de final tendrá que esperar y el cuadro castellonense podrá rematar la faena en la quinta jornada contra el Sivasspor, que sí ha vencido al Qarabag y todavía tiene opciones para pelear por el segundo puesto.



El plan de Emery no salió tan bien como en los anteriores partidos de la competición continental. La 'Unidad B' no fue suficiente para imponerse de nuevo al Maccabi, equipo que ya sucumbió (4-0) en La Cerámica. Rulli, Rubén Peña, Foyth, Funes Mori, Coquelin, Baena y Kubo fueron las novedades, aunque el guión no funcionó sobre todo a nivel defensivo.



El gol 'groguet' llegó en el momento más oportuno. El final de una primera parte aburrida y falta de ritmo ya asomaba cuando llegó la mejor combinación de todo el partido. Rubén Peña, desde campo propio, cogió el balón. El lateral rompió líneas ante la pasividad de la defensa israelí y cedió para Bacca. Y el colombiano, fuera de su posición habitual, filtró el esférico a Baena, para que el canterano hiciera su segundo gol consecutivo en la Europa League. Tras 45' minutos en los que una volea lejana de Bacca había sido la única ocasión de gol, el 0-1 era lo mejor que se llevaron los amarillos al descanso.



Tan cierto como injusto había sido ese resultado momentáneo, el balón volvió a rodar y devolvió la igualdad al minuto de la reanudación. Los locales se volcaron desde el pitido inicial y después de una buena acción individual de Cohen, Pesic anotó el 1-1. El tanto fue desafortunado y dejó en evidencia a dos futbolistas 'groguets'. En primer lugar, Kubo. El nipón, descolocado y fallón en ataque –Emery lo ubicó en la izquierda, donde pierde potencial–, dejó que el atacante del Maccabi centrara sin oposición; y luego Foyth, que despejó mal y regaló el balón a los locales para que Peretz asistiera a Pesis. Nada pudo hacer Rulli cuando el delantero fusilaba sin oposición y al primer toque desde el área pequeña.



El 1-1 despertó a los hombres de Georgios Donis, que tuvieron otra ocasión clarísima minutos después. Pesic, de nuevo, se plantó solo ante Rulli tras ganarle la espalda a Funes Mori, pero por suerte decidió mal. Rulli se quedó a media salida y ni la levantó con sutileza ni definió con colocación. Su chut se fue alto y rozando el larguero.

Cambio cuádruple de Unai

Se estaba poniendo feo el partido y Unai echó mano al banquillo. Y sorprendió con cuatro cambios de golpe. Tras la clara ocasión del atacante serbio, el técnico vasco dio entrada a Gerard Moreno, Fer Niño, Parejo y Yéremy. Esta fue su manera de decir que quería los tres puntos, pero no fue el día...



Fer Niño se ubicó en lugar de Bacca, Gerard por la derecha para sustituir a Chukwueze (impreciso y fallón en la toma de decisiones hasta el momento del cambio), Yéremy volvió a comerle la tostada a Kubo (ya salió antes que el nipón contra el Real Madrid) y Parejo –que cumplió los 500 partidos como profesional– dio descanso a Trigueros. Faltó movilidad e ideas en la zona de creación.



Solo Gerard Moreno parecía tirar del equipo; de hecho, el '7' tuvo en sus botas el 1-2. Asistió Baena, el mejor del Submarino, y el internacional definió desde la frontal. Un defensor desvió el esférico y éste se marchó al travesaño. Ni así llegaba el 1-2 para los 'groguets', que aun así frenaron el ímpetu de los locales y se adueñaron de nuevo de la posesión para controlar el 'timing' del final del encuentro.



Se acercaba el descuento y el Maccabi ya daba por bueno el empate; todavía más desde que Saborit, en el 89', fue expulsado por roja directa por una agresión a Rubén Peña. Y el Villarreal dio el paso definitivo para buscar la victoria. Pudo llegar ya en el descuento, tras el saque de un córner . Remató con fuerza Coquelin, pero Daniel hizo un paradón para amarrar el 1-1.

Ficha Técnica

1. Maccabi: Tenenbaum, Kandil, Luis Hernández, Tibi; Saborit, Peretz, Glazer (Blackman, m.54), Golasa (Davidzada, m.90); Yonatan Cohen (Karzev, m.90), Pesic (Rikan, m.85) y Biton (Yeini, m.85).

1. Villarreal: Rulli, Peña, Foyth, Funes Mori, Pedraza; Coquelin, Baena (Iborra, m.75), Trigueros (Parejo, m.64), Kubo (Gerard Moreno, m.64), Chukwueze (Yeremi, m.64) y Bacca (Fer Niño, m.64).

Goles: 0-1, m.45: Álex Baena. 1-1, m.47: Pesic.

Árbitro: Tiago Martins (Portugal). Amonestó por el Maccabi a Kandil y Tenebaum, y expulsó a Saborit (m.88) con roja directa, y por el Villarreal a Coquelin, Peña y Funes Mori.

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa disputado en el estadio Bloomfield de Tel Aviv sin público. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona.