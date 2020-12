Los dardos de Mijatovic a Zidane

Son muchas las voces que cuestionan las decisiones de Zinedine Zidane en lo que va de temporada. La última, el que fue director deportivo del Real Madrid y exjugador del Valencia CF Pedja Mijatovic, que duda de la preparación del partido que el Real Madrid perdió en el Aldredo Di Stéfano ante el Alavés.

Durante su intervención en Carrusel Deportivo de la Ser, Pedja no tuvo reparos en hablar de cuestiones tácticas concretas en las que falló el entrenador: "Juegas con Asensio, que sabes que no puede ayudar tanto a Lucas, así que preparando este partido ves que no se han dado cuenta de que el Alavés tiene una gran delantera y juega muy bien y uno de sus puntos fuertes es la banda izquierda".

"Debe arreglarlo, pero esto empieza cuando estás preparando el partido. Sabiendo que el Alavés tiene los tres de arriba, que son su fuerte, entonces, si tú tienes a Lucas Vazquez que contra el Inter jugó avanzado e hizo un buen partido, tú no puedes volverlo a poner de lateral", argumenta el montenegrino, que incide en el rendimiento de jugadores: "Tienes a un Militao, que no sé que le pasa a este chaval, que no juega ni de central ni de lateral".

Él entrenador francés explicó en rueda de prensa que no tenía explicación a la diferencia de nivel entre el partido del Inter y el de este sábado ante el Alavés, que acabó con derrota de su equipo por 1-2.