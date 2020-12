Mentalizados para sellar la clasificación en Turquía

El portero argentino del Villarreal, Gero Rulli, señaló ayer ya pensando en el próximo partido que el Submarino afrontará contra el Sivasspor que el objetivo del equipo es concretar este jueves en Turquía la clasificación para los dieciseisavos de final de la Europa League, en el penúltimo encuentro de la fase de grupos. Estas son las cábalas de los 'groguets' para conseguir su objetivo.

«La dinámica del equipo es muy buena, sumamos resultados y buenas sensaciones. Por ellos queremos seguir así y en ese ritmo. Queremos certificar el pase en este partido con Sivasspor. La idea es mantener la portería a cero, ese es el objetivo, ya que además nos daría la clasificación. El primer partido fue un poco loco (5-3), por lo que esperamos estar mejor en ese aspecto», apostilló el meta, titular en la segunda competición continental.

El Villarreal lidera su grupo con tres puntos de ventaja sobre el Maccabi y cuatro sobre el Sivasspor, al que goleó por 5-3 en La Cerámica, por lo que incluso una derrota por la mínima le podría valer al conjunto castellonense para cerrar su clasificación.



Rulli y la competencia en la portería del Villarreal

Sobre el cuadro turco, Rulli comentó: «Son un equipo muy físico, aquí ya nos hicieron sufrir con eso. Sabemos que se juegan la clasificación, por lo que nos espera un partido complicado a domicilio. Ellos se juegan quedar fuera, eso va a hacer que sea un partido duro que nos va a exigir al máximo para lograr un buen resultado», manifestó.

El meta, con nulo protagonismo en LaLiga, señaló sobre el reparto de minutos de Emery que «cuando vine aquí sabía el desafío que tenía, ahora me toca jugar en Europa y estoy contento». «Pero como ya dije soy ambicioso y no me conformo, por lo que seguiré peleando para crecer en el equipo».

Por último, el arquero se refirió a la buena dinámica del Submarino, que solo ha sido derrotado en un partido oficial en esta temporada ante el Barça y desde entonces suma ya 12 partidos invictos en todas las competiciones. «Creo que el balance es bueno, en el vestuario sabemos que podemos mejorar y eso nos hace estar motivados. Tenemos margen de mejora y llegan los resultados, sabemos que podemos aspirar a más», aseguró.

«Una de las claves es tener a todo el mundo enchufado y con buena predisposición. Estar todos con ganas es lo que hace que el equipo mejore y funcione. Estoy en lo personal en una buena etapa, estoy contento en el equipo en el que estoy y con compañeros como los que tengo», concluyó.

En este sentido, es importante también destacar el reparto de minutos que está gestionando Unai Emery. El técnico vasco intenta que todos participen en una o en otra competición. Por ejemplo, en el último choque ante el Maccabi fueron titulares jugadores poco habituales como Funes Mori, Foyth o el canterano Baena, que marcó.