El Castellón coge aire gracias a César Díaz

El Castellón sumó este miércoles su tercera victoria en el estadio Castalia con un solitario gol de César Díaz que le sirve a los locales para salir momentáneamente de la zona de descenso, a la vez que activa todas las alarmas en el Zaragoza, al que distancia en cinco puntos.

Las dificultades clasificatorias no le pesaron a ninguno de los dos equipos, que llegaban con necesidad de sumar los tres puntos. Ambos empezaban el partido buscando la meta rival, aunque fue el Castellón el que tendría las ocasiones más claras.

La primera oportunidad la desbarató Jair cuando el delantero local Jordi Sánchez esperaba en la frontal del área pequeña la asistencia de Marc Mateu.

Aunque no tardaría en llegar la respuesta visitante mediante una internada de Vigaray por la banda derecha, pero el disparo se marchó por encima de la portería de Álvaro Campos.

A partir de este momento el Castellón se hacía con el control del juego y el Zaragoza esperaba atrás, aunque por momentos los albinegros lograban cerrarlos en su área.

Marc Mateu llevó el peligro con el lanzamiento de varios saques de esquina, así como con un remate flojo que pudo atajar Cristian Álvarez.

En los últimos compases de la primera parte llegaría la ocasión más peligrosa con un buen recorte en el interior del área de Jordi Sánchez, pero su golpeo con la pierna izquierda se fue a la derecha de la portería zaragocista.

La segunda mitad arrancaba con un Castellón que parecía dispuesto a continuar buscando la meta visitante, pero bajaría el ritmo, lo que equilibraba el partido y daba muchos minutos de juego en el centro del campo sin que ninguno de los dos equipos pudiera generar oportunidades, aunque el Zaragoza se disponía a ir ganando metros sobre el campo local.

El cuadro de Iván Martínez era conocedor de la importancia de conseguir los tres puntos, aunque no lograba llegar con peligro al área de Álvaro Campos.

Las únicas ocasiones de las que disfrutaría serían con disparos lejanos de Eguarás, primero, y de Francho, después, aunque ambos acabarían fuera de la portería castellonense.

Con el partido en tierra de nadie, los dos técnicos buscaban revolucionar a sus equipos, aunque sin éxito.

Pese a ello, el Castellón daría un golpe de efecto con un envío en largo al área zaragocista que la defensa no logra despejar, lo que aprovechó César Díaz para colarse en el espacio libre y tocar entre dos defensas los justo para enviar el baló al fondo de la portería de Cristian Álvarez y que le daría tres puntos importantísimos al conjunto de Óscar Cano.

Ficha técnica:

1- Castellón: Álvaro Campos; Guillem Jaime, Víctor, Delgado, Satrústegui; Arturo (Gus Ledes, m.91), Rubén (Lapeña, m.91), Señé, Marc Mateu (Fidalgo, m.77); Jordi Sánchez (Zlatanovic, m.66) y Cubillas (César, m.77).

0 - Zaragoza: Álvarez; Vigaray, Chavarría (Nieto, m.86), Francés (Jannick, m.63), Jair Jr, Guitián; Eguarás, Francho, Zapater (Zanimacchia, m.63); Iván Azón (Bermejo, m.72) y Narváez.

Gol: 1-0, m.83: César Díaz, m.83.

Árbitro: Ocón Arráiz, perteneciente al comité riojano. Mostró tarjeta amarilla a Arturo por el Castellón y a Chavarría y Vigaray por el Zaragoza.

Incidencias: partido disputado en el estadio Castalia sin la presencia de público y con 9ºC de temperatura.