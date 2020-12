Fallece el histórico exjugador del Elche y del Valencia CF Vicente Iborra

El histórico jugador del Elche, el Valencia y el Sporting de Gijón Iborra falleció la noche de este jueves a los 88 años, según informó a Levante-EMV uno de sus hijos, Javier. Vicent Iborra Richart (Xàtiva, 1932) es uno de los futbolistas valencianos más importantes de la década de los sesenta y contaba en su haber con una curiosa metamorfosis: pasó de ser delantero y de poseer un relevante olfato de gol en sus primeros años a convertirse en un sólido defensa central. Tan eficaz en su cometido, que Alfredo Di Stéfano, que le admiraba, dijo de él en una entrevista que era el mejor defensa de España. El jugador acabó sus días en el Olímpic de Xàtiva, donde todavía jugó hasta los 42 años.

De todos sus equipos, fue en el Elche donde desarrolló una trayectoria extraordinaria. En el club ilicitano está considerado el mejor jugador de toda su historia. Militó con los franjiverdes once temporadas —de 1960 a 1971, todas ellas en primera división— y disputó la final de la Copa del Generalísimo de 1969 frente al Athletic de Bilbao, que perdieron (1-0). Fue en el Santiago Bernabeu, el 16 de junio de 1969, y el gol del Athletic no llegó hasta el minuto 82 obra del que luego sería el famoso entrenador Javier Clemente. En el Elche coincidió del 66 al 70 con un joven valor de Xàtiva, Paco Ballester, que de ahí fichó por el Real Madrid. Antes de llegar a Altabix, Iborra había jugado en el Sporting de Gijón, tras emerger desde los juveniles del Olímpic y pasar por el Mestalla y por el primer equipo del Valencia CF, donde marcó once tantos en 1957. Iborra fue internacional con España en una sola ocasión, en 1957, en un partido del combinado B contra Grecia.

La esposa de Iborra, Pilar Casanova, falleció con 84 años hace poco más de un mes, el pasado 25 de octubre. Eran padres de cinco hijos, tenían ocho nietos y dos biznietos. En 2013, la hija mayor de ambos, Pilar Iborra, pionera dirigente deportiva, fallecía a los 52 años en pleno ejercicio de la presidencia del CF Plus Xàtiva, cargo que ejercía desde 2001. Vicent Iborra estaba actualmente en una residencia aquejado de una severa demencia.