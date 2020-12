Alcácer vuelve a romperse en un empate con sabor amargo

Un empate que sabe a poco para el Villarreal y que significa oro para el Elche. El Submarino quería confirmar su gran estado de forma y sumar un triunfo tras el puntito de San Sebastián. Pero no pudo ser. El cuadro de Almirón se encerró de lujo en defensa y además Edgar Badía apareció cuando tenía que hacerlo en la ocasión más clara del partido, obra de Kubo. Para colmo, Alcácer fue la noticia más triste de la jornada. El delantero reaparecía tras su lesión pero no aguantó hasta el final del encuentro. De nuevo unos problemas físicos le dejaron fuera del terreno de juego y las imágenes lógicamente preocupan. El pinchazo llegó en una carrera con Verdú cuando acudía a la presión y apenas dos minutos después fue sustituido. Por ello, con el empate y el KO del atacante, el cuadro de Emery dio por malo el resultado ante el conjunto ilicitano.

El arranque de partido comenzó con el guión previsto. El Villarreal con balón y el Elche encerrado esperando la contra. Con Baena como el elegido para ocupar el rol de Moi, lesionado, y Chukwueze el de complemento ofensivo a la espera de Alcácer, el cuadro amarillo vio cómo desde el inicio la circulación siempre acababa con el equipo de Almirón logrando su cometido. El conjunto franjiverde estuvo impecable en fase defensiva mientras Badía estaba tranquilo. De hecho, el único susto en la primera parte lo tuvo en una falta de Estupiñán en la que el balón se fue alto.

Emery no dejó pasar demasiado tiempo y a la salida de los vestuarios el entrenador amarillo metió a Kubo y Alcácer en el terreno de juego. El japonés por Baena, algo desconectado en el choque ante el cuadro ilicitano, y Paco Alcácer para ofrecer alternativas en el área y sobre todo, para sacar a Gerard de la misma. Samu no estuvo bien en ese primer tiempo y fue el damnificado. Con ese cambio, el objetivo era buscar que el '7' tuviera mucha más libertad pero no le dio demasiado efecto al equipo amarillo.

El Elche se mantuvo ordenado y sin apuros. Y además en ese segundo tiempo, los de Almirón amenazaron mucho más a la contra. Milla y Morente fueron los que más lo intentaron y provocaron ciertas dudas sobre todo en el costado izquierdo a Mario y Albiol. Aunque sin demasiado éxito eso sí. Más por sensaciones que por un peligro real. Sí generó ese miedo el Villarreal antes del final. Solo en una ocasión, por medio de Kubo, de lo mejor en el segundo tiempo. Su remate fue enviado a córner con una mano fantástica de Badía. Esa acción fue la única que pudo cambiar el desenlace de un encuentro que terminó con el Elche contento por el punto y el Villarreal triste por la derrota y la lesión de Alcácer.