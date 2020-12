El Mallorca castiga al Castellón

EFE

El Mallorca sigue firme al frente de la tabla de clasificaciones al derrotar este lunes 3-1 al CD Castellón en Son Moix con dos goles de Abdón Prats y uno de Salva Sevilla. El descuento del equipo albinegro fue obra de Eneko Satrústegui.

Prats está en estado de gracia. El mallorquín marcó de chilena el gol de la victoria en Almería, y este lunes firmó el liderato ante el Castellón con un doblete.

El delantero balear ha celebrado goles en los tres últimos partidos (también marcó en el 4-0 ante el Logroñés) y parece estar tocado por una varita mágica.

Su equipo aprovechó la resurrección de su goleador, que no marcaba desde hace un año y medio, para imponerse a un Castellón que tardó demasiado en reaccionar.

El equipo de Luis García ya ganaba por 2-0 en el minuto 11 ante un rival que salió atenazado al campo, con excesivo respeto hacia el equipo local.

El Mallorca, muy cómodo, pudo aumentar el marcador, porque ocasiones tuvo para ello. No lo hizo y el Castellón sacó a relucir la velocidad de su contragolpe.

La mejor oportunidad de los albinegros fue un remate de Arturo Molina tras una asistencia de César Díaz (min. 17). Pero allí estaba Manolo Reina, el portero más en forma del campeonato, para impedirlo con una gran intervención.

Óscar Cano, técnico del Castellón, movió el banquillo nada más comenzar la segunda parte. Sánchez, Fidalgo y Fernández sustituyeron a Díez, Cubillas y Díaz.

El conjunto castellonense salió con la intención de arriesgar más, pero muy pronto (min. 54), se encontró con el tercer gol en contra, segundo de Abdón Prats.

Parecía todo perdido para los visitantes, pero no perdieron la fe. Eneko Satrústegui marcó de cabeza (min. 73), aumentando a 4 los goles encajados en 17 jornadas por el meta mallorquinista Manolo Reina.

Luis García realizó varios cambios y, entre ellos, volvió a dar minutos al internacional juvenil con Argentina Luka Romero, de 16 años.

Luka tuvo un mano a mano con el portero Campos (min. 89), pero no acertó con el remate final.

El Mallorca mantuvo el dominio en los minutos finales y no dio opciones al Castellón. El 3-1 asegura el liderato bermellón en la jornada 17 y obliga a los albinegros a buscar una reacción en los próximos partido para alejarse de la zona peligrosa de la tabla.

Ficha técnica:

3 - Mallorca: Reina; Fran Gámez, Russo, Valjent, Cufré; Ruiz de Galarreta (Lago Junior, min. 61), Salva Sevilla (Luka Romero, min. 71), Febas; Mboula (Antonio Sánchez, min. 91), Abdón Prats (Álex Alegría, min. 71), Murilo (Sedlar, min. 61).

1 - Castellón: Campos; Jaime, Eneko Satrústegui, Delgado, Víctor Ortuño, min. 82); Molina, Díez (Jordi Sánchez, min. 46), Ledes, Mateu (Indias, min. 71); Díaz (Paolo Fernández, min. 46), Cubillas (Álvaro Fidalgo, min. 46).

Goles: 1-0, min. 7: Abdón Prats; 2-0, min. 11: Salva Sevilla (Luka Romero, min. 71); 3-0, min. 54: Abdón Prats (Álex Alegría, min. 71); 3-1, min. 73: Satrústegui.

Árbitro: Sánchez López (Comité Murciano). Amonestó a Sedlar, del Mallorca.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga SmartBank disputado sin público en el Visit Mallorca Estadi.