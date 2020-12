Juan Mata se moja sobre el posible fichaje de Messi por el Manchester

El jugador español del Manchester United, Juan Mata, ha mostrado su "debilidad" por Leo Messi, alguien que le "mejora la vida" cada vez que lo ve jugar, y ha mostrado su deseo de que "si viene a Mánchester" lo haga al United y no al City, donde entrena su antiguo jefe Pep Guardiola.

"Si Messi viene a Mánchester espero que sea a mi club, no al otro. Tengo debilidad por Messi, es un tipo al que cada vez que le veo jugar al fútbol me mejora la vida. Por supuesto que todos los jugadores pueden tener temporadas mejores que la suya, pero él es el que más me gusta, y le daría el trofeo al mejor jugador cada año, por lo que ha hecho en su carrera. Lo que sigue haciendo es simplemente increíble", alabó Mata en declaraciones facilitadas por Laureus.

Por otra parte, el español, que apoya el trabajo de Laureus Sport for Good en su papel de Embajador de Laureus y está muy involucrado en la iniciativa Common Goal, remarcó el deporte y los deportistas han estado haciendo un trabajo importante en los últimos años para tratar de devolver algo de todo lo que la sociedad les ha dado.

"No creo que haya una mejor manera de conectar con tanta gente y por supuesto el fútbol es el deporte más seguido del mundo. 2021 va a ser un año muy importante para el deporte en el intento de ayudar en todo lo que podamos a superar esta pandemia. Ahora existe una situación en la que nosotros, los futbolistas, estamos entendiendo nuestra posición privilegiada, nuestra plataforma, y sabemos que podemos ayudar y hacerlo de una manera muy eficiente", valoró.