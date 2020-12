Villarreal-Qarabag: lo mejor es "no jugar" el partido

La postura del Villarreal CF sobre el partido que debía jugar contra el Qarabag y que finalmente se suspendió por la imposibilidad del rival de presentarse (sufre una ola de positivos de coronavirus en el equipo) es muy clara. ¿Para qué complicarse buscando una fecha si el partido es intrascendente?

La UEFA confirmó el martes que el partido, que debía jugarse en La Cerámica este jueves a las 21:00 horas, se suspendía. «La UEFA estará en contacto con ambos clubes, valorará la situación y dará a conocer una resolución al respecto en los próximos días», escribió en sus perfiles oficiales el Submarino en primera instancia. Tras reflexionarlo en frío, ayer la versión oficial de la entidad cambió.

Pau Torres fue el encargado de transmitir el nuevo mensaje: «Por cuestión de calendario creemos que es mejor no jugar contra el Qarabag ya que es intrascendente en el devenir del grupo», aseguró el central. Y es que los 'groguets' ya están clasificados para los dieciseisavos de final como primeros de grupo y el combinado de Azerbaiyán llegaba como colista (con solo un punto) y no tenía ninguna posibilidad de alcanzar la segunda plaza que también daría el pase a la siguiente ronda.

A ello se suma que el sorteo de las primeras eliminatorias está previsto para el lunes y que el Submarino debe afrontar, este fin de semana en el Benito Villamarín, su partido contra el Real Betis. Ante los andaluces jugará el domingo a las 16:15 horas, con lo que es imposible sacar un hueco para jugar sin congestionar el calendario y hacerlo con tan poco margen es correr el riesgo de lesionar a algún futbolista. Pero si se debe jugar, el club aceptará la decisión de la UEFA. «De tener que jugar, la verdad es que lo afrontaríamos como un partido para seguir compitiendo».

De hecho, el central 'groguet' confesó que desde dentro las sensaciones son que no se jugará. «Pensamos que no se va a jugar por la situación del grupo. Hemos hecho ya nuestro trabajo y ahora nos centramos en el partido contra el Betis», manifestó Pau. Al respecto, añadió que prevé un partido «complicado» contra los verdiblancos y recordó que el equipo de Unai Emery necesita vencer a domicilio si no quiere descolgarse de la parte alta de la tabla.



Racha que debe acabar

La dinámica del Submarino esta temporada está siendo casi inmejorable. Pero tanto la plantilla como el cuerpo técnico quieren más y no quieren estancarse, algo que ocurriría si a los tres empates consecutivos (Real Madrid, Real Sociedad y Elche CF) cosechados en LaLiga no se le suma un triunfo.

Mantener el ritmo de los equipos de la parte alta es siempre complicado, pero los 'groguets' desean dar un golpe sobre la mesa en Heliópolis frente a un equipo que, después de una mala racha, venció la semana pasada (0-2) en El Sadar. «Lo bueno de no jugar este jueves es que nos permite tener una semana limpia, algo que hace tiempo que no teníamos. Del Betis sabemos que es un rival complicado, ellos tienen mucha calidad arriba y que quiere la posesión», expresó. «Vamos con esa idea y con ese objetivo aunque ganar fuera de casa no es nada fácil», zanjó.