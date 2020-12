Bronca de Koeman a Riqui Puig: "Tú eres un filtrador"

El diario 'El País' desvela este domingo una información según la cual el técnico del FC Barcelona Ronald Koeman le echó en cara a Riqui Puig su actitud delante de todo el vestuario y llegándole a decir ante todos sus compañeros: "Tú eres un filtrador".

Ocurrió después de que, tras el fichaje de Koeman como nuevo técnico del Barça tras la destitución de Quique Setién, el holandés le dijera que no contaba con él para esta temporada y que se buscase equipo. Fue en la previa del Torneo Joan Gamper y después de dejarle en la grada en dicho encuentro ante el Elche.

Al entrenador le molestó que esta decisión suya sobre Riqui Puig no tardase en hacerse pública y arremetió contra él ante sus compañeros por hacer pública su conversación. Parte del vestuario celebró la valentía del nuevo entrenador, mientras que otros jugadores no entendieron que no tuviera la misma actitud con Luis Suárez cuando se hizo pública la llamada telefónica entre ambos.