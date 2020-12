Papu Gómez, 'adiós' a la Atalanta en medio de una polémica y a través de Instagram

La ruptura entre el 'Papu Gómez' y la Atalanta ya es una realidad. Las discrepancias entre el atacante y su compañero de vestuario Josip Ilicic con el técnico del equipo, Gian Piero Gasperini, cada vez van a más. Hace unos días, en la previa del partido de Champions League en el que los de Bérgamo se jugaban el pase a los octavos de final ante el Ajax se llegó, incluso, a filtrar que el técnico podría dimitir por estos problemas internos.

Sin embargo, ganar en Ámsterdam (0-1) y certificar el pase de ronda apagició los ánimos. Gasperini, clasificando al equipo por segundo año consecutivo salió reforzado y de vuelta a la Serie A dejó, e

Al terminar el encuentro, sobre el argentino manifestó que "hay situaciones que se deben estudiar". "Ha sido el jugador más importante en mis cinco años. Creo que dirigí 200 partidos y él jugó 195, pero hay situaciones que se deben estudiar", manfiestó 'Gasp'. "Este año, tras dos temporadas, el rol del 'Papu', el de todocampista, en algunos partidos fue difícil de proponer para el equipo. Siempre debe haber confianza y disponibilidad. De no ser así, es más difícil para mí y para el jugador", añadió. "No sé cómo se superará lo acontecido porque yo busco lo mejor para el equipo y Gómez es un gran jugador. Nunca he tenido dudas sobre esto. Las decisionees fuertes las tiene que tomar el club", dijo en referencia a seguir hacia delante sin su presencia. "No se trata de resultados, sino de hacer el próximo futuro. Hay que tratar siempre de ser competitivos porque si te paras, vuelves atrás".

En palabras del técnico, el Papu no le encaja en el estilo, pero el centrocampista ofensivo tampoco se cortó un pelo y ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una publicación dedicada a los aficionados del club. "Queridos 'tifosi' del Atalanta, les escribo por aquí porque no tengo ningún modo de defenderme y de hablar con vosotros. Sólo quiero deciros que cuando me vaya se sabrá toda la verdad. Vosotros me conocéis y sabéis la persona que soy. Os quiero mucho, vuestro capitán".Su salida podría no estar demasiado lejos. En Italia ya aseguran que 'Papu' podría abandonar 'La Dea' en el mercado invernal y se especula con que el PSG puede ser su nuevo destino.