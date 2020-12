"Mi lotería sería ganar al Elche CF"

El modesto CD Buñol afrontará este miércoles (21:00 horas) el partido más importante de su historia. Qué mejor manera de celebrar el centenario de la entidad que midiéndose en la Copa del Rey ante un Primera División. El Elche CF será el invitado a una cita que se vive con especial ilusión en la localidad valenciana y sobre la que tanto el cuerpo técnico, como la presidencia de la entidad o la plantilla, tienen depositadas esperanzas por difícil que sea.



La diferencia entre las plantillas (Preferente-Primera División) es abismal, pero los chicos de Adrián Ferrandis acumulan 30 partidos sin perder, son sólidos líderes del Grupo III de la Regional valenciana y tienen la oportunidad de hacer historia a solo 90 minutos para seguir viviendo el sueño copero. «Para nosotros, que el Elche juegue con futbolistas que no han debutado en Primera no es una baza. Nuestra baza será aprovechar las pocas armas que tenemos, por poquitas que sean», explicó el técnico en la previa. Y es que a «optimismo» y «ganas» nadie vence al CD Buñol.



«El que es optimista lo es siempre y los sueños acaban cuando uno despierta. Hemos trabajado mucho para estar aquí y aunque la complejidad es extrema por la diferencia de categoría estoy seguro que nuestra pequeña posibilidad tendremos durante el partido», sostuvo Ferrandis.



El técnico explicó que si al conocer al rival pensó que tenían un «0.001 por ciento de posibilidades», ahora cree que han subido a un «0.1» y estas «siguen siendo muchas». «Si pudiéramos jugar en el Beltrán Baguena (lo harán en la Ciudad Deportiva del Levante) tendríamos un 0.2», afirmó bromeando. «La gente juega la lotería y lo hace pensando que puede ganar. Yo este año no he jugado porque mi lotería es esta y es a lo que voy a jugar».



En el CD Buñol son realistas. El reto es mayúsculo pero no imposible y a ello se agarran. Además, el modesot equipo afrontará este partido en un campo con las dimensiones superiores al suyo. «No hay que poner excusas», dijo Ferrandis. «Hay que adaptarse. Hemos pasado eliminatorias como la del Benicarló o la del Guía (rondas previas) contra equipos que eran de Tercera y en campos más grandes. Será complicado porque ellos monipolizarán el balón, pero nosotros tendremos que hacernos fuertes al espacio. Mis chicos, cuando se ponen se ponen como diría Zidane», argumentó el preparador.



Ahora, con toda la faena de preparación ya hecha es momento de disfrutar. Y junto al CD Buñol lo harán los 150 espectadores que podrán entrar a la Ciudad Deportiva granota. «Esperamos estar a la altura en todos los sentidos», manifestó el presidente del club Francisco Zanón.



Sea como sea, el presidente lo tiene claro. «Nuestra Copa ya la hemos ganado y lo que venga a partir de aquí ya es un extra». Ahora es momento de disfrutar compitiendo ante los franjiverdes. El equipo de la Hoya de Buñol mantiene la duda de Mateo, uno de los pilares del equipo, que se recupera de un esguince.



Adrián Ferrandis no quiso ayer dar pistas sobre el once, pero adelantó que será «fiel» a sus principios y que planteará «un once para poder ganar y no pensando en que es un fiesta para el club». Además, expresó que aunque no jueguen todos, el premio y el resultado final del partido si se logra la proeza será fruto del trabajo de todos. «Solo saldrán once, pero los elegiré siendo fiel a mis principios y pensando en el equipo con el que podemos ganar. Pensamos que tenemos una pequeña posibilidad y elegiremos a los mejores. Jugarán unos y otros no, pero esto es un grupo humano y si logramos el éxito será de todos».



Seriedad en el Elche

Almirón no se fía de la superioridad de su equipo y avisó en la previaMe ha tocado dirigir a equipos infeirores en este tipo de partidos y sé lo que motiva jugar ante otro más grande. Va a ser un partido duro», afirmó el entrenador del cuadro ilicitano antes del debut copero.