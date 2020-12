¿Qué se dijeron Mourinho y Klopp?

José Mourinho atacó a Jürgen Klopp tras la victoria del Liverpool ante el Tottenham Hotspur que coloca a los 'Reds' como líderes de la Premier League.



Mourinho aseguró en los micrófonos de Amazon Prime que si él se comportara como lo hace el alemán, haciendo alusión a sus quejas en la línea de banda, le echarían "al minuto". "A mí me tratan diferente y eso es triste", añadió el técnico portugués, que mantuvo una discusión con Klopp cuando terminó el encuentro.



"Le dije que el mejor equipo había perdido, pero él dijo que no. Bueno, es su opinión", dijo Mourinho después de que Roberto Firmino pusiera el 2-1 a favor del Liverpool en el tiempo de descuento.



"Me dijo que el mejor equipo había perdido, pensaba que estaba de broma", respondió Klopp.



"No tuvimos una discusión acalorada, simplemente me dijo eso, yo pensaba que estaba bromeando, pero se ve que no", apuntó.







Mourinho ??? "A Klopp le he dicho que el mejor equipo ha perdido y no estaba de acuerdo. Si me comporto como él en la banda, me expulsan un minuto después" #PremierLeagueDAZN ? ?????????????? pic.twitter.com/UcGNPiTPEY — DAZN España (@DAZN_ES) December 16, 2020

Klopp defiende a Firmino: "¡Él marca goles!"

Pero Mourinho no se quedó ahí, señaló que un punto hubiera sido un "resultado justo", pero que jugaron para ganar el partido y que tuvieron las mejores ocasiones. "El partido siempre estuvo bajo control. Creo que no nos merecimos el resultado, pero así es el fútbol".Para rematar la faena, Mourinho destacó que el Liverpool no parece un equipo que haya sido campeón de Inglaterra , campeón de Europa y campeón del mundo.