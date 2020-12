La brutal rajada de Cani a Marcelino

Rubén Gracia Calmache más conocido como Cani se ha despachado a gusto en su última entrevista concedida al canal de YouTube Ídolos. El ex futbolista ha hablado sobre su carrera deportiva y también de la actualidad deportiva, pero sobre todo han ido sorprendentes sus palabras sobre su relación con Marcelino García Toral: "Me puteó en el Villarreal"

Cani ha explicado sus encontronazos con el entrenador asturiano cuando coincidieron en el Villarreal. El jugador militó nueve temporadas en el conjunto amarillo y 322 partidos jugados. Con Marcelino estuvo dos temporadas y media, puesto que el técnico asumió las riendas del equipo mediada la temporada 2012/13 con la destitución de Julio Velázquez en Segunda División. Finalmente Cani terminó cedido en el Atlético de Madrid en enero de 2015.

"Me pidió que jugara cuando no estaba recuperado de la lesión y recaí. Fueron pasando los meses y seguía sin poder jugar bien. Entonces me empieza un poco a putear, me hace ir por las tardes a entrenar a la ciudad deportiva y no me estaba gustando lo que estaba viendo porque encima lo hice porque él me lo pidió. Yo estoy ya muy cabreado, no le aguanto más y en una reunión de capitanes me levanté y le empecé a gritar. Me destituyó de capitán y le dije que me daba igual porque no le aguantaba más. Me estaba haciendo, como quien dice, 'bullying' en el colegio. Que no era eso, ni mucho menos, pero para que me entendáis. Tomé la decisión de que no quería seguir con él porque me estaba haciendo infeliz. Sin forzar lo que pasó, yo le empecé un poco a gritar, tuvimos una discusión muy grande delante de todos, incluso nos separaron y ya de ahí al día siguiente me puse a entrenar solo".

Cani también habló de otros momentos de su carrera deportiva como su relación con Griezmann en el Atlético de Madrid: "En el Atlético de Madrid tuve poco contacto con él, un día estaba hablador, otro no... Un poco estrellita. A mí me gusta la gente más normal. Mi teoría era que jugaba en un equipo donde rendía muy bien, donde estaban todos metidos atrás y tenía mucho campo para correr y ese era su fuerte. De repente iba a ir a un equipo donde es todo lo contrario, todos los equipos nos encerramos en nuestra área y no hay sitio para correr y hay que tener otras cualidades que yo creo que no tiene Griezmann o que no las tiene tan buenas. Para mí, se equivocó yendo al Barcelona, incluso el Madrid le hubiera venido mejor, por el estilo, o en Inglaterra porque hay muchos espacios".

Además de comentar su episodio con José Mourinho y la botella: "Yo no llevaba intención de pegarle un botellazo, que no soy un delincuente. El vino a celebrar el gol, que para mí fue una falta de respeto; no tiene que venir a celebrarlo en los morros. Entonces lo teníamos al lado, a mí me acababan de cambiar y estaba bebiendo agua, quedaba un culín de la botella y yo lo que intento, como no se iba, era acercarme y asustarle, amagar con tirársela, como una broma, pero no me hace ni caso y como ni me miraba la tiré y ni le di. Empieza a haber una tangana y yo ni salí del banquillo y todos empezaron a discutir. Entonces el árbitro los separa y me saca la roja a mí y yo ni me acordaba de la botella. "