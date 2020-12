El vergonzoso ridículo de 'The Best'

Ya hubo mucha polémica cuando a Megan Rapinoe le otorgaron en 2019 el Balón de Oro Femenino y el The Best, dado que no había jugado muchos partidos durante el año, aunque sí a buen nivel, además del hecho de haber jugadoras con más papeletas deportivas para ello. Y esa fue la polémica entonces, ya que sus mensajes anti Trump y en favor de la homosexualidad le ayudaron a ponerse bajo el foco hasta entonces desconocido internacionalmente tras un gran Mundial femenino. Por entonces, su participación en el campeonato internacional fue todo lo que consiguió, ya que en su club sólo había participado en 5 partidos, siendo tres titular y no logrando marcar ni dar una asistencia. Sin duda, cuanto menos dudoso ese merecimiento...

Lo vergonzoso del caso es que ahora, de nuevo, The Best le condecoró con una plaza en el XI del año FIFPro. Esto no sería noticia a estas alturas si no fuera porque... ¡sólo ha jugado 3 partidos en todo 2020! Queda claro que los premios otorgados a esta jugadora son más por cuestiones políticas que por méritos deportivos, a la vez que demuestran una falta de respeto al fútbol femenino y a todas las jugadoras en general. ¿De verdad no hay jugadoras mejores que ella en 2020 que participaran en más de tres partidos? Lo dicho, vergonzoso.

Pero ojo, la culpa no es de la polémica jugadora. Ella se mostró muy agradecida, aunque a la vez sorprendida por su elección al confirmar que no juega desde marzo, atribuyendo parte del mérito a su visibilidad en la televisión.

El motivo por el que Rapinoe tan solo ha disputado tres partidos este año no es por estar de baja, sino porque no quiso participar desde marzo con su equipo, el OL Reign. La jugadora decidió no acudir a la burbuja de la NWSL en Utah donde se jugó la Challenge Cup, no disputó la Fall Series y tampoco estuvo prensente en el encuentro amistoso de la Selección de Estados Unidos ante Holanda.



Este ha sido el mensaje de Megan Rapinoe:

"Obviamente estoy honrada de ser reconocida por mis colegas alrededor del mundo que votaron por el Equipo FIFPro. Al mismo tiempo, me sorprendió que cubría los requerimientos para ser elegida, ya que no he jugado desde marzo (2021, aquí voy!)

Tenemos tantas jugadoras fenomenales en el mundo y todos tenemos que hacer lo necesario para reconocerles. El hecho de que haya sido elegida revela una vez más que para impulsar nuestro juego, tenemos que invertir para que más jugadoras tengan la oportunidad de ser vistas en TV en sus países y globalmente mientras compiten para sus equipos y selecciones.

El futuro de nuestro deporte es tan brillante, el potencial es ilimitado, que nuestro compromiso para impulsarlo desde todos los ángulos tiene que igualar esto. De nuevo, estoy honrada y halagada de haber sido reconocida para este honor y espero con ansias el volver al campo en 2021!

Felicitaciones a todas estar increíbles jugadoras del once ideal. Esperemos que sea otro gran año en el fútbol femenino.