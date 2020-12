El mensaje de Neymar a un niño que lloró por un insulto racista

Neymar, delantero del París Saint-Germain, se solidarizó con un niño brasileño de 11 años que sufrió racismo durante un torneo de fútbol y denunció los hechos llorando en un vídeo que se ha hecho viral en Internet. "Vi que pasaste por una situación completamente desagradable y triste. Infelizmente, pasamos por este tipo de cosas que ya no encajan a día de hoy. Te deseo fuerza, mucha luz y mucho amor", señaló la estrella de la selección brasileña en un vídeo divulgado en redes sociales.









El caso de Luiz Eduardo, de 11 años, jugador del Uberlandia Academy, está teniendo una amplia repercusión en Internet y la prensa brasileña desde el jueves.





Esse é o relato do garoto Luiz Eduardo, jogador do sub-11 do Uberlândia Academy, que sofreu racismo durante jogo contra o Set Esportes, pela Caldas Cup. Ele aguentou insultos durante toda a partida e foi às lágrimas após o jogo. Um absurdo. Crime cometido contra uma criança. pic.twitter.com/Hgi68YSAFA