Minuto a minuto de Messi con Évole: "Nunca llamé 'Nobita' a Bartomeu..."

La entrevista de Messi con Jordi Évole vuelve a abrir algunos temas del pasado del argentino como el pulso con Bartomeu, su continuidad en el club o la relación con Quique Setién. El jugador ha querido hablar de nuevo, como ya hizo hace solo unos meses, y así se ha expresado con el periodista de Cornellà de Llobregat. Sigue aquí las frases más llamativas de la entrevista del '10' argentino.

"Cuando llegó el momento de hablar por internet de la pandemia, yo no soy de hablar de cosas tan graves en público. Prefiero hacerlo en privado con mi familia. Soy un hombre de palabra, te dije que te iba a dar una entrevista y no tengo problemas en hablar de cualquier cosa".

"Admiro a otros deportistas como Rafa Nadal, Lebron James y Roger Federer"

"Las camisetas de los partidos nos las regalan, pero cuando queremos hacer regalos nos las cobran. ¿Descuento? No nos hacen demasiado"

"Es todo. Siempre dije que el Barcelona es mi vida. No soy yo de mucho postureo"

"Por el tema deportivo no lloré, pero sí que sufrí muchísimo y por otro tema sí que lloré, pero prefiero no entrar en detalles"

"No estoy en el grupo de Whatsapp de padres del colegio. Está su madre"

"A veces dormimos los cinco en la cama (su mujer y sus tres hijos)"

"Yu nunca llamé 'Nobita' a Bartomeu (ríe)"

"A veces he ido a comprar a Mercadona. Es más, me gusta ir..."

"Perdí muchísimas veces, pero el 8-2 fue un momento duro por cómo se perdió. Se puede perder pero no de la manera como lo hicimos"

"Tendría que haber ido al psicologo pero no fui nunca. Tendría que dar el paso porque sé que lo necesito, pero soy una persona que me guardo todo para mí. Yo sé que lo necesito por lo que hago, pero el día a día"

"¿Volverías a enviar el burofax?" "Sí. Era una manera de hacerlo oficial. Yo muchas veces le dije al presidente que me quería ir y me decía no, no, no... Era una manera de decir me quiero iur en serio

"Todo lo que me dio el club me lo gane y me lo merecía por lo que hiuce. Llegó un momento que pensé que había cumplido un ciclo. Sabíamos que este iba a ser un año de transición y yo como siempre lo dije quería seguir luchando por conseguir más títulos. Sentía que era el momento del cambio, quería irme y quería hacerlo bien. Luego el presidente empezó a filtrar cosas para que yo fuese el malo de la película"

"Me pareció una locura lo que hicieron con Luis. Por cómo se hicieron las cosas y cómo se fue. Se fue gratis, pagándole los años de contrato y se lo dieron a un equipo que iba a luchar por los mismo objetivos que nosotros"



"En muchas cosas me engañó Bartomeu. Prefiero no sacarlo porque no me gusta sacar cosas privadas. Lo que se dijo y no se prometió no me gusta sacarlo, pero fueron muchísimas cosas"



"No le di importancia a la noticia que habló sobre la empresa que hablaba mal de algunos futbolistas"



"Es todo un camino. Uno conoce bien a este club. Lleva muchos años. El último fue muy duro. Venía de antes, de no ganar. Los anteriores habían sido duros por cómo habíamos caído en Champions. Pero no hay un click, son muchas circunstancias"



"Al contrario, si iba a juicio tenía la razón. Me lo habían confirmado muchos abogados, no solo uno. Yo no me quería ir del Barcelona de esa manera"

"No sé si me están investigando más. Yo tuve un problema con Hacienda. Terminó solucionándose como dijiste recién y no me quejo. Me quejo del trato que recibí, por cómo se me trató desde la prensa madrileña, aunque desde Barcelona también hubo muchos que me atacaron..."

"Hemos hablado Pep y yo, de cómo me van las cosas, pero no de si nos vamos a volver a encontrar. Nada. Para mí Pep es el mejor, tiene algo especial, cómo preparaba los partidos... Tuve la 'mala suerte' de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Pensé que con Guardiola lo sabía todo y después llegó Luis Enrique y me enseñó más todavía"

"Con Ronald Koeman se le dio seriedad al proyecto. Fue un gran acierto y está haciendo las cosas muy bien. A poquitos creo que el equipo va creciendo"

"Prefiero no posicionarme con ningún candidato. Imáginate. Si ya dicen que manejo el club, imáginate si me pongo con un presidente... Ojalá el que gane haga bien las cosas para volver a poner el club donde se merece"

"No sé, que pasen las elecciones, que gane quien tenga que ganar y en junio se verá"

"va a se difícil también traer jugadores porque hace falta dinero y no hay dinero. Hace falta traer varios jugadores importantes. ¿Neymar? debe ser carísimo... Va a ser una situación difícil para el presidente nuevo..."

"Hablamos por el grupo de Whatsapp tras el sorteo de Champions (con Neymar)"

"Nunca hice todo lo que se dijo de que no quería su fichaje (Griezmann). Incluso a veces tomamos mate juntos..."

"Sé que el hincha todavía me quiere, se que hay potra parte que no es tan así, pero voy a hacer lo que sea mejor para el club y para mí"

"Yo pienso volver... o me voy a quedar a vivir acá en Barcelona"

"Siempre quise vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, por eso digo que me gustaría volver a vivir en Barcelona..."

"Hoy no sería bueno decir lo que voy a hacer porque no lo sé tampoco"