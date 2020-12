Sanción a Cavani por el "Gracias, negrito"

La Federación Inglesa (FA) ha sancionado con tres partidos y multado con 100.000 libras esterlinas (más de 111.000 euros) el delantero uruguayo del Manchester United, Edinson Cavani, por considerar que usó lengua racista en una respuesta a un aficionado a través de las redes sociales.

El de Salto escribió 'Gracias negrito' en una respuesta en su cuenta de Instagram a una de las personas que le felicitó por su actuación ante el Southampton donde anotó dos goles que ayudaron a su equipo a remontar un 2-0.

Por ello, la FA le acusó de conducta impropia y por infringir la normativa con una publicación "insultante y/o abusiva y/o inadecuada y/o que desprestigió el juego", aunque dicha palabra en Sudamérica tiene en una connotación afectiva, como intentó aclarar el propio atacante, que procedió a borrar rápidamente lo escrito. El sudamericano tenía hasta el próximo lunes para alegar, pero prefirió aceptar los cargos y el correspondiente castigo.

El United, que perderá a Cavani para los duelos ante el Aston Villa, de la Premier, Manchester City, de semifinales de la Carabao Cup, y Watford, de la FA Cup, reiteró una más su defensa sobre el delantero uruguayo.

"Edinson Cavani no sabía que sus palabras podrían haber sido malinterpretadas y se disculpó sinceramente por la publicación y por todos los que se sintieron ofendidos. Pese a su sincera creencia de que simplemente estaba enviando un afectuoso agradecimiento a un mensaje de felicitación de un amigo cercano, decidió no impugnar la acusación, por respeto y solidaridad con la FA, y la lucha contra el racismo en el fútbol", indicó, confiando en que finalmente quede "claro" que el jugador "no es racista, ni hubo ninguna intención racista en relación con su acusación".