Cañizares-Guardiola: cruce de reproches por la exclusión del grupo de Whats de Barcelona 92

Las discrepancias entre Santi Cañizares y Pep Guardiola, excompañeros en la Selección Española, siempre han sido evidentes por motivos políticos. El exportero del Valencia CF ha manifestado alguna vez que se "siente mal" cuando Pep habla de España porque no sabe "quien maneja su cerebro político". No es el único, Alfonso fue otro miembro de la generación de los 'chicos de oro' en Barcelona 92 y también se ha mostrado decepcionado con el ahora entrenador del City.

La última polémica entre ambos viene por la no presencia del entrenador en el grupo de WhatsApp de Barcelona 92. "En Barcelona 92 formamos un grupo increíble que se reúne por Whats, pero como yo no he tenido nunca...Cañizares lo siento, pero no me has invitado tú, no es que yo no quiera estar, me he enterado ahora", reprochó Pep a Santi en el documental 'Tócala otra vez, Pep', emitido la noche de Reyes en Movistar.

Cañizares no tardó en replicar a su compañero. Fue en los micrófonos del Partidazo, donde es habitual. "Lo primero, que el grupo de Whats no tiene nada que ver con el tema político", explicó Cañizares. "A mí me llamó la atención que no estuviera él. Y le disculpé porque no está para estas chorradas porque es el entrenador del Manchester City. No le puedo invitar porque no soy administrador, no tengo su móvil y él mismo dice que no tiene Whats", añadió.

Al margen, sobre las desavenencias políticas, Santi matizó que "en el 92, y voy a lo político, en Barcelona se llevaban banderas y se podía hablar de ideas políticas y él ya exponía sus ideas" (en referencia a la independencia de Cataluña). "Pero ahora los políticos nos han llevado a una sociedad radicalizada. Nuestra sociedad ha picado en el anzuelo y él mismo picó cuando habló de España como un país opresor y por eso, a mí como español y a Alfonso nos ofende", dijo Santi.

"Eso es lo que le recriminamos, nada más. Y ahora me gusta que diga que ama a Cataluña, no hay ningún problema, pero ahora dice que le tiene cariño a España. Eso es muy distinto". Y es que el entrenador del City corrigió su postura meses más tarde de decir que España era un país "opresor" por los presos políticos. "Amo a Cataluña, mi país, pero tengo un cariño inmenso a España y guardo unos recuerdos increíbles de aquellos años", dijo Pep lanzando un dardo a sus dos excompañeros. "Con la selección me lo pasé muy bien y traté de dar lo mejor para el equipo".