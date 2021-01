Kubo al Getafe es "cuestión de tiempo"

El futuro de Take Kubo, que de momento es jugador del Villarreal CF, podría estar en el Coliseum Alfonso Pérez. El japonés no ha cuajado como 'groguet' y podría poner punto y final a su cesión en La Cerámica este mercado invernal, si bien Villarreal CF y Real Madrid deben llegar a un acuerdo para la finalización del préstamo.

Y a su vez, posteriormente el cuadro blanco a otro acuerdo con el azulón para iniciar una nueva cesión para el nipón. Ángel Torres, presidente del Getafe CF, se ha mostrado optimista sobre la llegada de Kubo. "Se lo hemos pedido al Real Madrid y si lo arreglan vendrá. Si no, tiraremos con lo que tenemos", ha respondido. Parecía que Torres no veía clara la llegada del internacional, una de las promesas del cuadro merengue, si bien matizó. "No hay problemas, es todo cuestión de tiempo". Además, Torres ha añadido que "no hay trabas", pero que si el fichaje no se cierra es porque "hay que hacer trámites burocráticos al ser un tema a tres bandas", motivo por el cual "hay que tomarse el fichaje con calma".

Por tanto, Kubo apunta al Getafe y en el Coliseum ya dan por hecho que llegará. "Es un chaval joven que lo que quiere es jugar. Tanto Real Madrid como Villarreal quieren arreglarlo, así que vamos a esperar unos días". De momento, Kubo se mantiene en la disciplina de Emery. Ya dijo el presidente del Submarino, Roig, que hasta que no firme seguirá siendo 'groguet' y seguirá como uno más por si el técnico lo requiere. Pero Emery ya manifestó que el propio jugador también quiere salir porque quiere "mas minutos". Y acto seguido le dejó un 'palito': "y yo quiero a jugadores comprometidos". Por tanto, tiene complicado volver a vestir la elástica amarilla antes de salir y si finalmente no lo hace tendrá que pelearlo.

De momento, el jugador que ya es del Getafe es Carles Aleñá. El futbolista culé llega como cedido a la capital tras no contar con oportunidades con Ronald Koeman. Aleñá ya estuvo cedido el curso pasado en el Betis.