El 'reencuentro' más especial en el bombo de Copa del Rey

Cuando en la temporada 2002-03 dos futbolistas con orígenes en clubes tan distintos como son Real Sociedad y Atlético de Madrid coincidieron en la plantilla del Leganés en Segunda División a las órdenes del controvertido Enrique Martín, ni ellos mismos imaginaban el largo camino que les quedaba por recorrer juntos. Esos dos chicos eran un zurdo estilista llamado Unai Emery y un centrocampista algo más fajador pero no exento de calidad llamado Juan Carlos Carcedo.

Su salto a los banquillos poco tiempo después tuvo algún punto en común ya que si Unai Emery pasó prácticamente del césped a la dirección técnica en el Lorca después de sufrir una grave lesión de rodilla, en el caso de Carcedo tuvo que colgar las botas en parte debido a una dolencia similar en la UD Las Palmas y no demasiado tiempo después empezó a ajercer de segundo técnico de Josip Visnjic en el club insular.

Fue en el curso 06/07 cuando Emery, tras su rutilante progresión en el Lorca, llamó a 'Carce' para que fuese con él de segundo a Almería. Alfonso García apostaba por el técnico de Hondarribia, quien a su vez se rodeó de gente de su confianza como el propio Carcedo como segundo o Roberto Olabe como director deportivo (fue el propio Emery como entrenador quien sugirió que Olabe fuese al Almería). A partir de ahí se han mantenido durante 14 años juntos ya que Juan Carlos Carcedo (47 años, Logroño) ha sido el segundo de Unai Emery en todos los equipos en los que ha estado el técnico del Villarreal hasta esta temporada.

Juntos lograron un ascenso a Primera con el Almería, clasificaron al Valencia para la Champions League en repetidas ocasiones, ganaron tres Europa League con el Sevilla, cosecharon siete títulos en Francia al frente del potentísimo PSG y llevaron al Arsenal a la final de la Europa League, si bien fue al inicio del curso 19/20 precisamente en la entidad 'Gunner' cuando se fraguó la separación de sus carreras deportivas.

No hay que buscar ningún enfrentamiento ni ningún detonante. Cuando fueron destituidos en Londres, Unai Emery regresó a España mientras que Carcedo aún permaneció un tiempo allí residiendo. El hasta entonces segundo había decidido ya iniciar una trayectoria como primer técnico en solitario y al mismo tiempo Unai Emery no veía con malos ojos incluir a gente nueva a su lado. Eso fue lo que le llevó a recurrir entre otros a Imanol Idiakez, quien es hoy por hoy su hombre de confianza en el cuerpo técnico 'groguet'. El fichaje de Emery por el Villarreal se gestó a finales del mes de febrero, justo antes de la pandemia, y entonces el de Hondarribia ya sabía que Carcedo quería volar solo.

Carcedo, por su parte, valoró las ofertas que tenía sobre la mesa en el atípico pasado verano y aceptó dirigir el ambicioso proyecto del Ibiza, aunque fuese en Segunda División B, en el que la cara visible es el expresidente valencianista Amadeo Salvo, pero en el que el hombre que apostó fuerte por el técnico fue Soriano, director deportivo. No en vano el propio Soriano había sido uno de los capitanes de aquel Almería que años antes había ascendido a Primera bajo las órdenes de Emery y Carcedo.

Mucho se ha escrito y dicho sobre cuales fueron las funciones de Carcedo junto a Emery. Había quien decía que era el 'estratega' de Unai en alusión al diseño y trabajo de las acciones a balón parado, pero parece obvio que su relación deportiva fue mucho más que eso durante años.

Este viernes (La cartuja, 13.00 horas) el sorteo de tercera ronda de Copa del Rey puede emparejar a Emery y Carcedo. De hecho, es bastante probable que así sea puesto que está condicionado para que los equipos de categorías no profesionales (como es el caso del Ibiza) queden emparejados con los conjuntos que disputan competición europea (como es el caso del Villarreal). Es incuestionable que junto al Cornellà, uno de los grandes héroes de esta edición de la Copa está siento el Ibiza de Carcedo tras su goleada (5-2) a un Celta que aunque llegaba con bajas, había reaccionado de forma notable en LaLiga. Sin duda le pondría un puntito de morbo a la próxima ronda copera. Uno incluso se plantea si realmente podría ser un duelo entre 'maestro y alumno', pero no sería la mejor definición. No sería justo tildarlo de eso.

Emery y Carcedo han crecido juntos, al mismo tiempo, de forma paralela, pero en distintas funciones. Ahora uno es quinto clasificado en LaLiga mientras el otro lidera con autoridad su subgrupo de Segunda División B. La diferencia es mucha y parece harto complejo que el de Logroño iguale ya por una cuestión cronológica la exitosa trayectoria que el de Hondarribia ha tenido como primer técnico, pero ojo a Carcedo que viene con ganas y bagaje casi a partes iguales.