Fajr, al ataque: ¿Dónde está ahora el 'Dios Bordalás'? La culpa de todo es suya

Hubo tiempos mejores para el Getafe CF de José Bordalás, pero la realidad ahora es que los azulones están peleando en LaLiga por la salvación, este curso ya no hay Europa League (tampoco era una obligación) y encima han sido eliminados de la Copa del Rey contra el Córdoba de Segunda B.

Fayçal Fajr, cuya salida del club fue polémica, analizó en el programa Hora Azulona la difícil situación que vive ahora el equipo y cómo se encuentra en su nueva etapa en el Sivasspor turco. "Estoy disfrutando del fútbol en Turquía", dijo el marroquí. Pero también tuvo palabras para recordar el pasado, la decepción que se llevó en la 19/20 tras su vuelta al Getafe y lo cabreado que se marchó con el técnico, Bordalás.

Sobre su situación en el Getafe tras regresar al club fue claro. "El año pasado era diferente. Cada jugador quiere jugar y cuando no lo hace un tiempo muy largo, toda la segunda vuelta creo en mi caso..." dijo en referencia a su vuelta y a su poco protagonismo. "Tuve la oportunidad de irme a otro país a ganar el triple de dinero, pero conocía al vestuario, conocía la forma de trabajar del entrenador y estaba como en mi casa", manifestó. "Tuve que volver a Francia por temas familiares y al final vuelvo, a lo mejor él pensaba que no era el mismo jugador de un año antes, pero míster, no, por favor. Te respeto, has hecho un buen trabajo en el Getafe, no conoces el fútbol. No quería hablar pero es el momento de que la gente sepa el porqué. No me vas a decir que en un año que mi juego ha cambiado. ¿Dónde está ahora el Dios Bordalás? La culpa es suya", dijo sobre su definitivo adiós del Coliseum. Y es que Fajr volvió tras su paso por el SM Caen, pero en total no tuvo más que 10 participaciones en LaLiga, 5 en la Europa League y 1 en la Copa.



"Bordalás no quiere a la gente con carácter"

Fajr criticó también que Bordalás siempre utilizara el mismo once. "Estábamos arriba, sé lo que es pelear por estar ahí, pero el entreno no vale. No hacía cambios y siempre ponía el mismo equipo. Al final un jugador así se cansa porque ve que no hay cambios. Yo veo el fútbol más que él, veo todas las ligas y si dejas a un jugador fuera muchos partidos la culpa es del jugador, que no quiere trabajar. Es lo fácil de decir".

"Todo esto lo digo con el respeto al entrenador del Getafe. Hizo un gran trabajo, sí, pero también tiene un vestuario con gente fenomenal. En el Getafe todos son buenos, todos éramos jugadores de Primera con calidad. Pero nos quedamos fuera de la Europa League por su culpa. Y luego no volvimos a entrar, tras el parón, también por su culpa. Por no saber manejar el vestuario", atizó. Por último, Fajr recriminó la salida de Jorge Molina, si bien prefirió no enzarzarse con el club y manifestó que Bordalás hace que "los que tienen carácter no jueguen. Y por eso echó a Antunes o a Kenedy".