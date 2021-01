Ximo Puig avanza que el confinamiento domiciliario puede ser una realidad en la Comunidad Valenciana

Alerta COVID. La Comunitat Valenciana ha sumado hoy 6.240 nuevos contagios en un día y ha vuelto a batir todos los récords desde el inicio de la pandemia. Sin duda, una pésima noticia que hace temer lo peor a los valencianos que ven cómo poco a poco los hospitales pueden saturarse y cómo comienzan a verse los efectos de los rebrotes navideños.

En este sentido, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha manifestado que "no se puede descartar nada" en referencia a la vuelta al confinamiento domiciliario en la autonomía. El representante de los valencianos, a su vez, ha anunciado que "vamos a vivir semanas extraordinariamente complicadas", así como ha pedido a los valencianos que se queden en casa. "Hay que ser lo más prudentes posibles. No podemos poner un policía detrás de cada persona".

Pero, puede realmente Ximo Puig confinar a la Comunitat y encerrar a todos los valencianos como el pasado mes de marzo/abril? La respuesta, de momento no. El ejemplo más claro está en Castilla y León, que ya solicitó al Gobierno un posible confinamiento domiciliario similar al de los primeros meses de marzo y se encontró con la negativa del ejecutivo.

Y es que el confinamiento autonómico "no está autorizado" por el estado de alarma, tal y como lo recordó Salvador Illa cuando Castilla y León lo solicitó. Por tanto, y a no ser que cambie la legislación Ximo Puig no tendría la potestad para aplicar una restricción tan importante en la autonomía valenciana.



¿Por qué el estado de alarma no permite el confinamiento?

La respuesta es sencilla. Illa manifestó que desde el Gobierno creen que "con el abanico de medidas acordadas el 22 de octubre hay suficiente marco de actuación". En este sentido, es preciso recordar el 'semáforo COVID', que establece cuatro niveles de alerta y las posibilidades de respuesta para cada una de ellas. Y así, en el Gobierno creen que se podría frenar esta nueva ola como ya se hizo con la segunda. Para el Gobierno, siempre y cuando no se llegue a un nivel extremo con "transmisión comunitaria no controlada y sostenida" y éste "exceda las capacidades del sistema sanitario"no se podrán requerir "medidas excepcionales".