Johan Mojica ya es verdiblanco

Mojica era desde hace semanas uno de los grandes objetivos del Elche. El futbolista colombiano gustaba mucho en el Martínez Valero y ya es una realidad para Jorge Almirón. Velocidad, verticalidad y un plus en ataque es lo que puede aportar un jugador que no ha tenido protagonismo en la Atalanta pero que llamó la atención de Gasperini hace solo unos meses y por eso le reclutó para Bérgamo. Sin embargo su aterrizaje en la entidad italiana no tuvo un impacto importante y ahora vuelve a España con el objetivo de aportar desde el minuto cero.

El carrilero ha disputado once encuentros esta temporada pero en seis de ellos no sumó más de 10 minutos. En ese contexto, Mojica ha visto con buenos ojos una salida del equipo italiano y el Elche apareció para brindarle un escenario que se ajusta a lo que ambos necesitan. El jugador participación y vuelta al fútbol español y el cuadro ilicitano un futbolista capaz de sumar en fase ofensiva. Y es que los de Almirón han visto cómo en las últimas jornadas el juego de ataque se atascaba y costaba llegar a área rival.

El futbolista aterriza en calidad de cedido por el Girona hasta final de temporada y ya se encuentra en tierras ilicitanas. Ha llegado incluso a verse con Bragarnik, dueño del Elche.