Emotivo Marcelino: vuelve a acordarse del Valencia CF tras ganar la Supercopa

Marcelino García Toral está de enhorabuena. Ya lo había dicho Cañizares durante el partido y Twitter 'cargó' contra el exvalencianista. Lleva tres partidos con el Athletic y ya es campeón. El técnico se ha proclamado campeón con su equipo, que venció al Real Madrid en la semifinal y al Barcelona en la final de la Supercopa de España. Estas han sido sus declaraciones tras el triunfo. Un triunfo que llegó con polémica por un penalti no pitado y por la agresión de Leo Messi que tendrá una dura sanción.



¿Ya te sabes el himno del Athletic?

- Poco a poco lo iré aprendiendo el himno. (Ríe)

¿De quién es el mérito?

- El mérito es de los jugadores porque el año pasado con su trabajo merecieron estar aquí y luego ganaron al Real Madrid y al Barça para ser campeones. El mérito que tienen es mayúsculo.

- ¿De quién te acuerdas hoy?

Me acuerdo de Aduriz, San José... de todos aquellos jugadores que estuvieron aquí y que también participaron en esto. Y cómo no del cuerpo técnico anterior. La plantilla es una esponja y es increíble. Quieren hacer todo lo que se les propone. Se esfuerzan por hacerlo y su rendimiento está ahí. Pelean, trabajan. Estaban convencidos de ganar este partido.

Golazo de Williams para remontar

- Williams ha metido un golazo. Ha sido una jugada preciosa con una finalización imposible de mejorar. El Barça no mereció ponerse por delante. Ha sido la jugada de siempre (Messi-Alba). Un centímetro te decanta la balanza a favor o en contra... Nos meten el segundo sin tener demasiadas ocasiones, nosotros sí que las habíamos tenido. Y al final igualamos.

Listón muy alto y segundo título a nivel personal como entrenador

Es imposible mantener el listón. No sé cuántas semifinales me tocó jugar a mi cuerpo técnico o a mí. Y mira... dos finales que llegaron creo que tras ocho semifinales. La plantilla del Valencia CF y esta plantilla del Athletic nos han hecho campeones y no podemos estar más satisfechos.